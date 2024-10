Per la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 5 ottobre, vedremo anche Gianni Scandiffi. Il ballerino ricopre il ruolo di insegnante della ballerina per una notte, Barbara d’Urso! Conosciamolo meglio tra età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Gianni Scandiffio

Nome e Cognome: Gianni Scandiffio

Data di nascita: 26 gennaio 1985

Luogo di nascita: Milano

Età: 39 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: insegnante e ballerino

Fidanzata: Gianni è impegnato con Flavia Calcioli

Tatuaggi: Gianni ha alcuni tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @gianniscandiffio

Gianni Scandiffio età e biografia

Sulla biografia di Gianni Scandiffio, ballerino di Ballando con le Stelle accanto a Barbara d’Urso, sappiamo quanti anni ha e dov’è nato?

Il danzatore e coreografo è nato a Milano il 26 gennaio 1985 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La sua età è di 39 anni. Non conosciamo al momento altezza e peso.

Fin da ragazzino Gianni Scandiffio si è avvicinato al mondo della danza, passione di cui ne ha fatto una vera e propria professione.

Vita privata

In quanto alla vita privata per quanto sia molto attivo sui social, Gianni Scandiffio è molto riservato e non lascia trapelare granché. Non sappiamo se ha o meno una fidanzata o moglie e se ha dei figli oggi. Anche se secondo quanto trapela dai social dovrebbe avere una relazione con la ballerina Flavia Calcioli.

Per quanto riguarda la sua famiglia, invece, sappiamo che è molto legato a loro e in particolare a sua sorella Eleonora. Insieme condividono la passione per la danza e un progetto professionale.

Come si vede dai social, Scandiffio ama viaggiare e, oltre al ballo, praticare alcuni sport come lo sci.

Dove seguire il ballerino Gianni Scandiffio: Instagram e social

Sia su Facebook che su Instagram, potete seguire il ballerino Gianni Scandiffio.

Nei suoi profili il danzatore è molto attivo e condivide tantissimo attimi della sua vita privata e del suo lavoro, in particolar modo.

Carriera

Tanti sono i successi nella danza per Gianni Scandiffio! Il ballerino ha iniziato sin da piccolo e a solo 14 anni ha vinto il suo primo campionato italiano, per poi rappresentare l’Italia in altre competizioni internazionali. Questo gli ha permesso di vincere anche delle borse di studio.

Con sua sorella Eleonora ha fondato Dance Dance Dance a Trezzano sul Naviglio. Dal 2000 è direttore artistico. Si tratta di una scuola che allena e istruisce dei ballerini nella danza sportiva.

Paso doble

Ben presto è diventato campione italiano per tre anni consecutivi ed è noto per il programma televisivo di Real Time, Paso Doble – Una vita per il ballo. Qui ha insegnato danza sportiva a giovani appassionati.

Nel 2024 Gianni Scandiffio lo ritroviamo a Ballando con le Stelle accanto a Barbara d’Urso.

Gianni Scandiffio a Ballando con le Stelle

Nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle nel 2024, in onda il 5 ottobre 2024, Gianni Scandiffio sarà accanto della “ballerina per una notte”, Barbara d’Urso!

La conduttrice ballerà una bachata ma anche una salsa, la prima sulle note di “Todo de me” (versione spagnola di “All of me“). In seguito il secondo ballo sarà invece sulla musica di “Azafata“.

Concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle 2024, sono queste le coppie di concorrenti e maestri:

Alan Friedman e Giada Lini; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina; Furkan Palali ed Erica Martinelli.

Nella lista segnaliamo ancora: I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.