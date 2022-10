1 Ema Stokholma si infortuna

Cosa succede a Ballando con le Stelle? Stasera è in programma la quarta puntata, ma la trasmissione del sabato sera su Rai 1 rischia di perdere alcuni dei suoi concorrenti. Ebbene sì, anche in questa edizione Milly Carlucci è costretta a fare i conti con qualche guaio fisico dei concorrenti in gara. Dopo Luisella Costamagna (che non molla di un centimetro e continua a esibirsi nonostante il secondo infortunio a entrambe le gambe), ora la lista sembra farsi sempre più fitta. A Gabriel Garko e Iva Zanicchi, come vedremo infatti, si aggiunge un altro nome: Ema Stokholma.

Nuova tegola dunque per Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. La speaker radiofonica, in gara con Angelo Madonia, mentre si trovava in sala prove in vista della quarta puntata, si è fatta male. Da quanto emerso e riferito da Davide Maggio durante la preparazione ha accusato il colpo e a seguito di controlli approfonditi si tratta di una frattura composta a una costola. Insomma un punto davvero molto delicato.

Questo è l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposta la concorrente di Ballando con le Stelle, dopo dei dolori fortissimi che non sembravano proprio darle pace. L’accaduto dunque desta grandi preoccupazioni. Nel giro di poche puntate, infatti, il programma rischia di perdere quattro concorrenti in un colpo solo. Ma ci auguriamo chiaramente che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. C’è da dire poi che Ema Stokholma è sempre risultata tra le migliori protagoniste di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Stasera con la nuova puntata di Ballando con le Stelle capiremo se Angelo Madonia avrà adottato qualche escamotage per permettere comunque a Ema Stokholma di esibirsi (un po’ come accaduto a Luisella Costamagna), oppure non ci sarà occasione di vederli danzare. Ma come dicevamo la lista degli infortunati è lunga…