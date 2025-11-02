Tutti i dati e gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales a confronto

Stavolta com’è andata la gara degli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales e chi ha avuto la meglio? Ecco i dati della serata del 1° novembre 2025.

Gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales

Si è rinnovata ieri sera la sfida tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales. Rispettivamente dopo l’appuntamento con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, il dance show e il talent si sono sfidati in quella che è stata la sesta puntata per entrambi i format. Ma come sempre ci si chiede com’è andata la gara degli ascolti.

Tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales qual è stato il programma più seguito e visto della serata del 1° novembre? A rivelarcelo Davide Maggio che ha pubblicato i dati ufficiali nel corso della mattinata e raccontato com’è andata questa volta dopo un ampio dominio da parte del programma di Canale 5.

Il giornalista ha fatto sapere quanto segue: “Nella serata di ieri, sabato 1 novembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 2.941.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:27 alle 1:29. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.915.000 spettatori con uno share del 25.9% dalle 21:29 alle 00:17 (Buonanotte a 1.792.000 e il 25.4% dalle 00:22 alle 1:06). “.

Ancora una volta, quindi, tra i due format ad avere la meglio è ancora Canale 5 con Tú sí que vales. Una sfida che si rinnova di settimana in settimana e che, a quanto pare, sta appassionando il pubblico. Buon risultato, in ogni caso, anche per Ballando con le Stelle.

Infine informiamo anche sui dati del pre serale. Su Rai 1 Affari Tuoi ha ottenuto 4.163.000 spettatori (23.2%). Dall’altra parte, invece su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.362.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.282.000 spettatori e il 23.8%.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.