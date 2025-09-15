Maria Antonietta Tilloca, storica concorrente del primo Grande Fratello, ha raccontato retroscena inediti della sua esperienza a 25 anni dall’edizione. Oggi ha anche rivelato se tornerebbe mai all’interno della Casa più spiata d’Italia…

Le parole dell’ex gieffina Maria Antonietta Tilloca

Sono trascorsi ben 25 anni dalla nascita del Grande Fratello in Italia, e tra i primi volti a varcare la porta rossa c’era anche Maria Antonietta Tilloca che, in un’intervista a Fanpage.it realizzata da Massimo Falcioni, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare aspetti mai emersi prima della sua esperienza nel reality che ha cambiato la storia della TV italiana.

Tutto è iniziato ancor prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello. In questo caso Maria Antonietta Tilloca ha rivelato: “Ci hanno tenuti chiusi per 48 ore, senza poter comunicare con nessuno. Guardavo la televisione, poi mi hanno tolto anche il cellulare. Mi arrivò un messaggio da una cara amica: ‘Non sarai mica tu la sarda di cui si parla?’. Ma non potei mai rispondere”.

Una volta dentro, la sensazione era quella di essere sospesi nel tempo, poiché non vi era alcun riferimento. Tanto che si pranzava alle 16:00 e riuscivano a capire qualcosa sull’orario solo ascoltando le voci che cambiavano a ogni turno. Quello era l’unico vero “orologio” che avevano.

Un momento particolarmente forte fu il contatto con la famiglia, avvenuto tramite una sorpresa nel confessionale, ma cercò di non farsi travolgere troppo dall’emozione, reagendo razionalmente. La vera consapevolezza del successo, però, per Maria Antonietta Tilloca arrivò grazie a un tapiro di Striscia la Notizia: “Fu quello il segnale che fuori stavano parlando di noi. Il biglietto lo raccolsi io, ma Pietro volle leggerlo a tutti i costi. Lì capimmo: eravamo diventati ‘notizia’”.

Ma lo choc vero fu dopo, vedendosi in TV. Non si aspettava che l’Italia potesse vederla anche in momenti privati come “lavarsi i denti” o simili, ammettendo di essersi sentita esposta. Grazie al Grande Fratello, in ogni caso, Maria Antonietta Tilloca ha raccontato di avere fatto diverse ospitate, guadagnando anche bene per progetti futuri: “Il passaggio all’euro, però, ci penalizzò: avremmo potuto guadagnare molto di più”.

Sul ritorno nella Casa non chiude le porte: “Non escludo nulla. Se mi proponessero qualcosa, la valuterei. Ho vissuto momenti difficili ultimamente, come la morte di mio padre. Se arriva un’opportunità, ci penso. Ma valuto tutto con razionalità”, ha concluso Maria Antonietta Tilloca.