L’attrice condivide due scatti inediti per il compleanno dello chef: un “prima e dopo” che racconta un legame rimasto identico nel tempo

Per il compleanno di Alessandro Borghese, che ha compiuto 49 anni, Barbara Bouchet ha scelto un augurio speciale: due foto private pubblicate su Instagram, una del passato e una di oggi. Due momenti lontani nel tempo ma uniti dallo stesso affetto, quello tra una madre e il suo bambino, ormai diventato uno degli chef più amati della TV.

Nel post, l’attrice scrive: “Auguri, mio figlio rockstar! Sono molto fiera di te. È passato tanto tempo… ti voglio bene e buon compleanno”.

Nel primo scatto si vede una Bouchet giovanissima alle spalle del piccolo Alessandro, entrambi con la stessa t-shirt. Nel secondo, i ruoli si invertiscono: oggi è lui ad abbracciare la mamma, sorridendo all’obiettivo. I fan hanno riempito il post di messaggi affettuosi, sottolineando la stima per entrambi.

Borghese, in passato, ha raccontato quanto non fosse sempre semplice crescere con una madre icona del cinema: a scuola lo prendevano in giro per le foto osé della Bouchet, ma — come ha ricordato lui — quelle esperienze lo hanno aiutato a farsi “le spalle larghe”.

Un compleanno, quindi, che diventa anche un’occasione per celebrare una storia familiare forte e sincera.

