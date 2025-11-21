In queste ore è spuntata in rete una segnalazione su uno dei corteggiatori di Cristiana Anania. Ecco cosa starebbe accadendo e chi è il protagonista di Uomini e Donne coinvolto in questo gossip.

La segnalazione sul corteggiatore di Uomini e Donne

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Uomini e Donne e ormai il pubblico si sta appassionando al percorso dei protagonisti del dating show di Canale 5. Quest’anno a sedersi sul trono è stata anche Cristiana Anania, che sta conoscendo a fondo i suoi pretendenti. Tuttavia in queste ore proprio su uno dei suoi corteggiatori è arrivata una segnalazione che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web. Di chi parliamo? Nientemeno che di Simone Bonaccorsi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

LEGGI ANCHE: Rasha Younes, parla l’ex fidanzato che lancia alcune accuse

Tutto è iniziato quando Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto un messaggio da un utente che sostiene di conoscere bene il corteggiatore di Uomini e Donne. Stando a quanto riferito, Simone avrebbe interrotto una relazione con una ragazza di nome Jennifer solamente quattro giorni prima di scendere in studio per Cristiana Anania e la tempistica dunque sarebbe sospetta. Ma non solo. Stando a quanto riferito, Bonaccorsi, accusato di essere alla ricerca di fama, avrebbe rimosso la sua ex dagli amici stretti di Instagram e avrebbe cancellato alcuni contenuti di coppia. Questo quanto si legge nel messaggio che l’esperto di gossip ha ricevuto:

“Conosco entrambi, vivevano vicino a me… si sono lasciati i primi di ottobre. Lui è lì per far carriera e basta. Perché la tiene nascosta? Perché ha tolto lei dagli amici stretti quando è andata in onda la prima puntata?”.

Naturalmente al momento si tratta solo di voci di corridoio e non è chiaro cosa sia accaduto tra il corteggiatore di Uomini e Donne e la sua ex fidanzata. Al momento intanto Cristiana e Simone proseguono la conoscenza e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.