Fascino Pgt, la società di Maria De Filippi, ha deciso di rispondere a Barbara d’Urso. Cosa sta succedendo?

Barbara d’Urso è di nuovo al centro dell’attenzione per la denuncia presentata contro Mediaset. La Fascino PGT, società di Maria De Filippi, ha deciso di rispondere per rendere pubblica la propria verità. Cosa sta succedendo?

La Fascino PGT di Maria De Filippi risponde a Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha puntato il dito contro Mediaset, presentando una denuncia per diversi motivi, tra cui un presunto mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi che ha firmato come autrice e per il format di sua proprietà, Live Non è la d’Urso, come riportato da La Stampa. Tra le tante motivazioni, però, ci sarebbe anche il presunto obbligo di far approvare l’elenco degli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Con una nota ufficiale, dopo essere stata contattata dall’Ansa, la Fascino PGT, società di Maria De Filippi, ha voluto precisare che non sono mai esistite liste di approvazione per i personaggi invitati nei programmi di Barbara d’Urso, smentendo le accuse dell’ex conduttrice di Mediaset. La società di Maria De Filippi ha ribadito questo concetto anche a Fanpage, sottolineando che non c’è mai stato nessun passaggio intermedio tra loro e i programmi condotti da Barbara d’Urso.

Fascino PGT di Maria De Filippi smentisce le accuse di Barbara d’Urso: i dettagli

Nonostante la Fascino PGT abbia smentito queste accuse, da diversi anni circolano voci di un rapporto non proprio idilliaco tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Qualche anno fa Dagospia aveva parlato della richiesta della conduttrice di Amici di un’esclusiva sui suoi personaggi, impedendo all’ex conduttrice di Pomeriggio 5 di ospitare nei suoi programmi ex protagonisti di Uomini e Donne o Amici. Una clausola restrittiva che avrebbe ottenuto l’appoggio da parte di Mediaset. Si è sempre trattato solo di un rumor che non ha mai avuto conferma, ma ora torna alla memoria per via delle recenti accuse arrivate dalla diretta interessata.

Questa ipotetica decisione sarebbe maturata nel corso del tempo, visto che inizialmente Barbara d’Urso ospitava nel suo salotto anche volti noti dei programmi di Queen Mary. A quei tempi tra le due conduttrici sembrava esserci un buon rapporto e la stessa d’Urso aveva raccontato che si sentivano spesso e ridevano molto insieme, confermando di aver buoni rapporti anche con Silvia Toffanin. Se dovessero essere confermati problemi tra le due si può pensare che siano nati dopo la pandemia, quando Maria De Filippi non ha più invitato Barbara d’Urso a C’è posta per te e lei non ha più ospitato protagonisti di Amici o Uomini e Donne nei suoi salotti. I motivi di questa presunta rottura non si conoscono.