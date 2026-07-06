Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Veto in Rai? Quando tornerò a condurre significherà che non c’è”

Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio sul suo ritorno in tv e sul mistero del veto in Rai.

Barbara D’Urso: dall’addio a Mediaset ai rumor sul suo ritorno in tv

Sono trascorsi ormai più di due anni dall’addio di Barbara d’Urso a Mediaset, ma il futuro televisivo della conduttrice continua a essere uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo. Dopo la conclusione della sua lunga esperienza a Canale 5 nel 2023, la presentatrice è rimasta lontana dalla conduzione di programmi televisivi, limitandosi ad alcune apparizioni come ospite e alimentando, inevitabilmente, le indiscrezioni su un possibile ritorno sul piccolo schermo.

Nel corso della sua carriera Barbara d’Urso è stata uno dei volti simbolo della televisione italiana. Tra il 2018 e il 2019 ha guidato contemporaneamente diversi programmi di successo, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, passando per Live – Non è la d’Urso, Grande Fratello e la fiction La Dottoressa Giò. Una presenza costante che l’aveva resa una delle principali protagoniste dei palinsesti Mediaset. Da allora, però, la situazione è completamente cambiata. A eccezione delle ospitate a Domenica In, Porta a Porta e della partecipazione come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, la conduttrice non ha più avuto uno spazio televisivo tutto suo. Un’assenza che ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su un possibile ritorno, soprattutto in vista dei nuovi palinsesti Rai.

Barbara D’Urso e il mistero del veto in Rai

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le voci su un presunto veto che starebbe ostacolando il ritorno di Barbara d’Urso in televisione. Un’ipotesi mai confermata ufficialmente ma che continua a circolare con insistenza negli ambienti televisivi. Secondo alcune recenti indiscrezioni, il nome della conduttrice sarebbe stato preso in considerazione anche per entrare nella giuria di Ballando con le Stelle. L’idea, stando ai rumors, sarebbe sostenuta da Milly Carlucci, intenzionata a rafforzare il cast del celebre show del sabato sera. Tuttavia, anche questa possibilità sarebbe stata frenata da presunte resistenze interne.

Nelle scorse settimane il dibattito si è acceso ulteriormente dopo alcune ricostruzioni giornalistiche che hanno ipotizzato persino un coinvolgimento della politica nella vicenda. Si tratta, però, di indiscrezioni che non hanno trovato conferme ufficiali. La stessa Barbara d’Urso, già nel 2025, aveva affrontato pubblicamente l’argomento esprimendo la propria perplessità davanti all’ipotesi che possano esistere condizionamenti esterni nelle scelte della televisione pubblica. La conduttrice aveva sottolineato come sarebbe grave immaginare che un’azienda di servizio pubblico possa subire pressioni nella definizione dei propri palinsesti.

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Veto in Rai? Quando tornerò a condurre significherà che non c’è”

Barbara D’Urso è stata ospite d’onore del Premio Alassio per la Tv e ha ricevuto un riconoscimento alla carriera. “Bello questo premio alla carriera, carriera che continuerà, un premio a metà della mia carriera. Sono orgogliosa e felice, perché è un premio molto autorevole. Alassio e la Liguria sono nel mio cuore” ha dichiarato la conduttrice.

Molte persone hanno voluto essere presenti per poter salutare e conoscere la conduttrice che, rispondendo a qualche domanda, ha rotto il silenzio sul presunto veto in Rai. “Se c’è davvero questo veto in Rai? In questi tre anni, e fino a qualche giorno fa, quotidiani nazionali molto autorevoli, e non solo loro, hanno scritto che il veto in Rai c’è, specificando anche chiaramente da parte di chi. Si capirà. Quando tornerò a condurre una trasmissione come ho sempre fatto significa che il veto non c’è… ma fino ad allora… chissà se esiste o no...” sono state le sue parole.