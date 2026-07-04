Andrea Turino è uno dei tentatori di Temptation Island che ha suscitato maggiore interesse. Ecco qualche informazione su di lui.

Andrea Turino è uno dei tentatori di Temptation Island che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico. Il suo avvicinamento a Sara non è passato inosservato.

Andrea Turino, chi è il tentatore di Temptation Island?

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2026 c’è anche Andrea Turino, uno dei tentatori che fin dalla prima puntata ha attirato l’attenzione del pubblico. Il 31enne campano è entrato nel villaggio delle fidanzate con il compito di mettere alla prova le relazioni delle coppie in gara e, nel giro di pochi giorni, è già diventato uno dei volti più discussi del reality di Canale 5. Per Andrea si tratta della prima esperienza televisiva, ma il suo nome non è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. In passato, infatti, è stato protagonista delle cronache rosa per la relazione con la modella e showgirl Dayane Mello, mentre la sua vita è stata segnata anche da un grave incidente stradale avvenuto quando era adolescente.

Originario di Caserta, Andrea Turino ha costruito il proprio percorso professionale lontano dai riflettori. Dopo la laurea in Business conseguita all’Università degli Studi di Napoli, ha iniziato a lavorare nell’azienda agricola di famiglia, specializzata nella produzione di kiwi. Durante la presentazione nel corso della prima puntata di Temptation Island, è stato lui stesso a raccontare la propria attività: “Ho delle aziende agricole e principalmente produco kiwi“. Il padre, Franco Turino, è titolare dell’azienda con sede a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, realtà inserita nella filiera di produzione della multinazionale Zespri International, uno dei principali marchi mondiali del settore.

Anche sui social Andrea racconta spesso il proprio lavoro. Sul suo profilo Instagram, seguito da migliaia di utenti, pubblica immagini dedicate all’attività agricola, ai viaggi di lavoro e alle esperienze all’estero, tra cui un recente soggiorno in Colombia.

Andrea Turino: il grave incidente e le ex fidanzate famose

La vita di Andrea Turino è stata profondamente segnata anche da un episodio drammatico risalente al novembre del 2008. All’epoca giocava nella squadra Under 15 della Juvecaserta e stava raggiungendo Potenza insieme ai compagni per disputare una partita di basket.

Durante il viaggio, il pullmino sul quale viaggiava rimase coinvolto nel tragico incidente stradale di Buccino, una delle pagine più dolorose della cronaca sportiva italiana, costato la vita a diversi giovani atleti.

Andrea fu tra i sopravvissuti a quella tragedia, un’esperienza che ha inevitabilmente segnato la sua crescita personale.

Prima dell’approdo a Temptation Island, Andrea Turino era già finito al centro del gossip per la storia d’amore con Dayane Mello. La relazione venne ufficializzata nel 2021 e proseguì per circa un anno. Anche la stessa modella brasiliana parlò pubblicamente del loro rapporto durante un’intervista a Verissimo, raccontando che stavano vivendo la relazione con serenità, senza fretta. Nel tempo sono stati condivisi numerosi scatti che li ritraevano insieme, anche se i due non hanno mai spiegato pubblicamente le ragioni della successiva separazione. Il nome dell’imprenditore è stato inoltre accostato anche a quello della modella argentina Estefania Bernal, indiscrezione che però non ha mai trovato conferme ufficiali. Tra le sue amicizie più note figura anche Soleil Sorge, con la quale condivide la passione per la musica e numerosi momenti documentati sui social, senza che tra loro sia mai esistita una relazione sentimentale.

Temptation Island, Andrea Turino e l’avvicinamento a Sara

All’interno del villaggio delle fidanzate, Andrea Turino si è avvicinato fin dai primi giorni a Sara Palumbieri, protagonista del reality insieme al fidanzato Gabriele Govoni. Il loro primo ballo ha immediatamente provocato la reazione di Gabriele, che osservando le immagini dal pinnettu ha manifestato tutto il proprio disagio, chiedendo alla compagna di prendere le distanze dal tentatore. La gelosia rappresenta uno dei principali problemi della coppia e la presenza di Andrea potrebbe mettere ulteriormente in crisi il loro rapporto.

Con il reality ancora nelle fasi iniziali, sarà nelle prossime puntate che si capirà se il tentatore riuscirà davvero a conquistare la fiducia di Sara o se il loro resterà soltanto un rapporto di amicizia. Di certo, Andrea Turino è già uno dei protagonisti più osservati di questa edizione di Temptation Island.