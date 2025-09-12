Barbara d’Urso sta per debuttare come concorrente di Ballando con le Stelle. Ma cosa ne pensa la conduttrice degli altri protagonisti del cast? Ecco la risposta ufficiale.

Quest’anno Ballando con le Stelle compie 20 anni e per l’occasione Milly Carlucci ha scelto un cast d’eccezione. Tra i concorrenti della nuova edizione del fortunato talent show di Rai 1 ci saranno nomi del calibro di Filippo Magnini, Nancy Brilli, Marcella Bella e molti altri. Gli occhi però sono tutti puntati su Barbara d’Urso. Proprio la partecipazione al programma segna il ritorno in tv della conduttrice dopo due anni di assenza e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà. L’ex volto Mediaset nel mentre ha già iniziato le prove e dal 27 settembre scenderà ufficialmente in pista.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Simona Ventura chiama alcuni ex concorrenti

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato dell’esperienza che l’attende e anche dei presunti veti imposti da Mediaset. Ma non solo. Nel corso della chiacchierata la presentatrice partenopea ha anche rivelato cosa ne pensa degli altri concorrenti di Ballando con le Stelle e in merito ha dichiarato:

“È un cast bellissimo, in cui ci sono tanti miei amici. Da dieci giorni abbiamo una chat con Nancy Brilli, Martina Colombari e Andrea Delogu perché siamo proprio amiche e ogni sera ridiamo sul nostro stato fisico, dalle vesciche in su. Ho poi conosciuto Francesca Fialdini ed è molto carina: siamo state per anni competitor, quando io facevo Domenica Live, è stato bello conoscerla. E poi ho abbracciato Marcella Bella, conosco bene Magnini e Fognini, sono tutte persone con cui ho avuto rapporti di amicizia o lavoro”.

Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire come se la caverà Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle e di certo ne vedremo di belle.