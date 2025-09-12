In vista della nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura e Mediaset avrebbero avuto l’idea di chiamare alcuni ex storici concorrenti del reality show. Ecco perché e in che ruolo.

Al Grande Fratello tornano alcuni ex concorrenti

Mancano poco più di due settimane alla partenza ufficiale del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre. Tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show più longevo della televisione italiana, che quest’anno spegne ben 25 candeline. Per l’occasione dunque si è pensato di riportare la trasmissione alle origini, con un cast totalmente Nip e con durata non superiore ai 100 giorni. Alla condizione del programma, per la prima volta, ci sarà invece Simona Ventura, già pronta a mettersi in gioco con questa nuova sfida.

Attualmente non è ancora chiaro chi affiancherà la presentatrice nel ruolo di opinionisti, ma naturalmente in rete non mancano le voci di corridoio. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che sta accadendo.

Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, in vista della nuova edizione, al Grande Fratello potrebbero tornare diversi ex concorrenti. Come si legge, Simona Ventura e Mediaset avrebbero pensato di richiamare alcuni volti che hanno fatto la storia del reality show di Canale 5. Gli ex gieffini tuttavia non tornerebbero in casa ma verrebbero accolti in studio per commentare i percorsi dei nuovi concorrenti. L’idea sarebbe dunque quella di ricreare un vero e proprio panel con gli ex inquilini del reality. Come si legge, l’intenzione sarebbe quella di selezionare tre concorrenti fissi per tutta l’edizione. Si starebbe pensando, secondo quanto rivelato Maggio, a tre donne.

Ma cosa accadrà dunque e quali emozioni ci attendono quest’anno? Non resta che attendere il 29 settembre per scoprirlo.