Stando a nuove ed inaspettate segnalazioni, ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ecco cosa starebbe accadendo.

Le segnalazioni su Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Raimondo Todaro è tornato a essere uno dei protagonisti del gossip in queste ultime ore. Alcune voci di corridoio hanno infatti iniziato a parlare di un presunto flirt tra il ballerino e Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I pettegolezzi tuttavia sono stati prontamente spenti dallo stesso coreografo, che sui social ha fatto chiarezza sulla situazione. Ma le indiscrezioni non sono finite qui. Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, che ha ricevuto alcune segnalazioni anonime, Todaro si sarebbe riavvicinato alla sua ex moglie Francesca Tocca e si sta già parlando di un possibile ritorno di fiamma.

Come è ben noto ai più, solo qualche mese la celebre coppia ha annunciato la separazione. Ciò nonostante i due sono rimasti in ottimi rapporti e proprio la Tocca, nel corso di un’intervista a Verissimo, parlando del suo ex marito ha dichiarato: “Abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di salvare il matrimonio, per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Con lui c’è un bene che va oltre. Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”.

Adesso, a distanza di mesi, pare che tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca ci sia stato un ritorno di fiamma. Ciò nonostante al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia e di conseguenza vi consigliamo di prendere i rumor con le pinze, in attesa di conferme ufficiali.

Di certo in molti sognano di rivedere Raimondo e Francesca insieme e il gossip, se confermato, farebbe senza dubbio felici i più.