Nel corso di una nuova intervista, Barbara d’Urso è tornata a parlare dei presunti veti Mediaset e sui possibili nuovi progetti in Rai. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice, che dal 27 settembre debutterà come concorrente di Ballando con le Stelle.

Le parole di Barbara d’Urso

Mancano due settimane al ritorno in tv di Barbara d’Urso. Da sabato 27 settembre infatti la conduttrice debutterà come concorrente di Ballando con le Stelle e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà. In attesa di scoprire come l’ex volto Mediaset ci stupirà, in queste ore la presentatrice ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha naturalmente parlato della sfida che la attende. Rivelando come Milly Carlucci l’ha convinta a partecipare a Ballando, la d’Urso ha raccontato:

“Milly è stata straordinaria, bravissima nel convincermi. La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente… lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi”.

Ma non è finita qui. Parlando del suo ritorno in tv, Barbara d’Urso ha aggiunto: “Vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà. E poi c’è un altro motivo: sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa. So che c’è una fetta di persone che aspetta: voglio riconnettermi con loro e Ballando è una bellissima possibilità”.

A quel punto è arrivata la fatidica domanda sui presunti veti che Mediaset avrebbe imposto alla Rai ( di cui si è parlato a lungo) e sui possibili futuri progetti con la rete pubblica. La d’Urso così ha affermato: “Voglio dire poco. Dopo Ballando, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo”.

Ma cosa accadrà e come ci sorprenderà Barbara a Ballando con le Stelle? Lo scopriremo tra pochi giorni.