Terminata l’esperienza a Ballando con le Stelle, secondo alcuni retroscena, per Barbara d’Urso sarebbe già pronto un nuovo programma televisivo.

Il retroscena su Barbara d’Urso

La nuova stagione televisiva segna anche il ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo. La conduttrice la vedremo infatti tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Su di lei però si è tanto parlato anche della possibilità di rivederla in Rai alla guida di un nuovo programma.

Lei aveva dato qualche indizio in un’intervista a Il Corriere della Sera, ma Davide Maggio recentemente invece aveva fatto sapere che le cose sarebbero cambiate. Nonostante ciò, però, i rumor sono sempre più insistenti. Dopo l’annuncio della sua presenza a Ballando con le Stelle, le cose potrebbero cambiare per Barbara d’Urso. Secondo quanto riportato da Hit su Affari Italiani, per la conduttrice sarebbe pronto un programma, terminata l’esperienza nel dance show di Rai 1.

La fonte ci ha tenuto a precisare che la voce sta circolando tra i bene informati da qualche settimana. Ecco quanto ripreso nel dettaglio: “Sarebbe pronto un programma per il post-Ballando di Barbara D’Urso. Un programma le cui radici affondano nel passato recente di Rai 2. Il format in questione sarebbe Help, ho un dubbio”.

La trasmissione in questione attribuita a Barbara d’Urso (non vi è certezza precisiamo) è andata in onda nella seconda serata di Rai 2 nell’estate 2022, nella stagione di lancio di nuovi format voluti da Stefano Coletta, condotto da Caterina Balivo.

“Help, ho un dubbio?” è un programma che mette al centro persone comuni alle prese con dilemmi personali, di qualsiasi tipo. I protagonisti (da soli, in coppia o in compagnia di amici) espongono il loro problema davanti a un pubblico in studio che, con un telecomando, può votare e dare la propria opinione.

Durante la puntata, oltre al racconto del diretto interessato, arrivano videomessaggi di amici o parenti che possono influenzare l’esito del voto. Alla fine, viene emesso un verdetto basato su tutte le opinioni raccolte.

Il programma, prodotto da Fremantle, potrebbe rappresentare una nuova opportunità televisiva per Barbara d’Urso. Inizialmente pensato per la seconda serata di Rai 2, Help starebbe per essere riadattato come format di prima serata sul primo canale.