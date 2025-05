Myrta Merlino lascerà Pomeriggio 5 il 6 giugno, come anticipato da Dagospia, per approdare su Rete 4 con un nuovo programma. Durante l’estate, dal 9 giugno, la conduzione della versione estiva della trasmissione passerà ad Alessandra Viero. I vertici Mediaset stanno valutando chi guiderà il talk show da settembre.

Myrta Merlino, addio a Pomeriggio 5 dopo due stagioni

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l’ennesima notizia: Myrta Merlino lascerà la conduzione di Pomeriggio 5 al termine della stagione in corso. A rivelarlo è Dagospia, attraverso una news firmata da Giuseppe Candela:

“CANDELA FLASH! SI CONCLUDERÀ VENERDÌ 6 GIUGNO DOPO DUE ANNI L’ESPERIENZA DI MYRTA MERLINO A ‘POMERIGGIO 5’, LA GIORNALISTA POTREBBE SBARCARE SU RETE 4. CHI PRENDERÀ IL SUO POSTO A SETTEMBRE? I VERTICI MEDIASET VAGLIANO DIVERSI NOMI. IN ATTESA DELLA FUMATA BIANCA, IN ESTATE DAL 9 GIUGNO SARÀ LA GIORNALISTA ALESSANDRA VIERO A CONDURRE ‘POMERIGGIO 5 NEWS’…”

L’addio della giornalista non arriva del tutto inaspettato: già alcune settimane fa Gabriele Parpiglia aveva anticipato il possibile cambio, mentre Alberto Dandolo aveva parlato del suo imminente passaggio da Canale 5 a Rete 4. Su Instagram invece Deianira Marzano ha poi aggiunto un dettaglio inedito: Myrta Merlino sarebbe al lavoro su un nuovo format di cucina con ospiti vip, sempre sulla rete diretta da Giorgio Grignaffini.

Il passaggio rappresenterebbe un cambio di rotta netto per la conduttrice. Myrta Merlino passerebbe dall’approfondimento pomeridiano alla conduzione di un programma più leggero, probabilmente più orientato al lifestyle.

Nel frattempo, Pomeriggio 5 News andrà in onda durante l’estate a partire dal 9 giugno, con la conduzione di Alessandra Viero. Per la sostituzione definitiva di Merlino da settembre, i vertici Mediaset starebbero valutando diversi profili, ma al momento non c’è ancora una decisione ufficiale.

L’uscita di scena di Myrta Merlino chiude così un capitolo durato due stagioni, segnato da ascolti altalenanti e da una sfida non semplice, come quella di succedere a Barbara D’Urso.