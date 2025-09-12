Nel corso della prima puntata di Audizioni di X Factor 2025, la cantante Vicky ha presentato una cover de La cura per me, proponendola in napoletano e in spagnolo. A salire sul palco è stata anche Giorgia, che ha così duettato con la giovane artista.

Giorgia e Vicky incantano X Factor

Ieri sera è ufficialmente partita la nuova edizione di X Factor, che anche quest’anno vede la conduzione di Giorgia. Dietro al bancone dei giudici troviamo invece Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e per la prima volta Francesco Gabbani, pronto a mettersi alla prova con questa nuova sfida. Attualmente, come da tradizione, sta andando in onda la fase delle Audizioni, durante la quale faremo la conoscenza degli aspiranti concorrenti. Proprio nel corso della prima puntata a salire sul palco è stata Vicky. La giovane artista 28enne, di origini domenicane e napoletane, si è definita “napolatina” e ha stupito tutti presentando una versione inedita dell’ormai celebre La cura per me.

La cantante infatti ha deciso di proporre il famoso brano di Giorgia in napoletano e in spagnolo e prima di iniziare ad esibirsi ha affermato: “A me piacciono le dive, da Ariana Grande, a Britney Spears, a Giorgia. Oggi mi sono permessa di portare un brano di una diva: La cura per me. Ho voluto aggiungere un po’ delle mie vibes. La faccio in spagnolo e in napoletano. L’ho personalizzata un pochino”.

LEGGI ANCHE: Barbara d’Urso sui presunti veti Mediaset e sui possibili progetti in Rai

L’esibizione di Vicky ha stupito tutto il pubblico di X Factor, mentre la giuria si è divisa. Mentre Gabbani e Jake non hanno avuto dubbi e hanno detto “sì” alla cantante, Lauro e la Iezzi hanno avuto qualche ripensamento. La giovane artista è tuttavia tornata a casa con tre “sì” e prima che lasciasse il palco è accaduto qualcosa di inaspettato. Giorgia ha infatti raggiunto Vicky e le due hanno cantato insieme La cura per me in napoletano. La conduttrice, facendo intendere di aver apprezzato la performance, ha poi aggiunto: “Scusatemi, non ho resistito”.

Il momento naturalmente è diventato virale sui social e in molti hanno gradito questa nuova versione de La cura per me.