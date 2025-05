Durante la diretta radiofonica a Radio Subasio, Nicolò ha ricevuto una sorpresa dall’amico TrigNO. Ecco qual è stata la sua reazione.

La sorpresa di TrigNO a Nicolò

Emozioni vere e sincerità in diretta su Radio Subasio, dove Nicolò Filippucci, ex allievo di Amici 24, ha risposto a diverse curiosità e ricevuto un videomessaggio da Annalisa. Ma non solo. Il cantante, a sorpresa, si è ritrovato in collegamento video con il compagno di avventura, TrigNo. I due, tra i protagonisti più amati di questa edizione, hanno raccontato il loro rapporto nato nella casetta del programma, rivelando un’amicizia profonda che va ben oltre la televisione.

“Lo vedo come un fratello maggiore”, ha detto Nicolò. “In lui ho trovato un appoggio, una persona con cui parlare e divertirmi anche durante il lavoro. TrigNo mi ha insegnato la follia, la leggerezza, e allo stesso tempo come stare sul palco con naturalezza”.

TrigNo ha ricambiato con parole cariche di affetto: “Io sono il più piccolo in famiglia, ma con lui ho scoperto quanto anche i più giovani possano insegnarti tanto. Nicolò mi ha mostrato cosa vuol dire avere dedizione al lavoro. La sua professionalità mi ha spinto a migliorarmi”.

Durante la diretta, i due hanno smentito i dubbi su una presunta antipatia iniziale: “Non avrei mai immaginato di creare un legame così forte”, ha detto Nicolò. TrigNo ha confermato: “Stare nella stessa squadra e cantare insieme ci ha fatto vivere tutto con leggerezza”.

Alla domanda sul futuro e la possibilità di lavorare insieme, entrambi hanno sorriso: “In tanti ci chiedono un duetto, anche ai firmacopie, nonostante ci sia la cover”, ha raccontato Nicolò. TrigNo ha aggiunto: “Ci piacerebbe tanto”.

Un momento questo che ha confermato quanto il legame tra Nicolò Filippucci e TrigNo sia autentico e destinato a durare anche fuori dal talent show. E chissà, magari li ritroveremo presto insieme su un nuovo palco, con un brano inedito tutto loro.