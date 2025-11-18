Milly Carlucci ha commesso una gaffe durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, quando ha aperto la busta con il verdetto prima della chiusura delle votazioni. Nonostante il tentativo di rimediare, il danno era fatto.

La gaffe di Milly Carlucci a Ballando

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, è andato in scena un momento che a qualcuno può essere sfuggito, forse, ma non a tutti. Milly Carlucci, come fatto notare anche da Davide Maggio, ha commesso una gaffe in diretta televisiva che non è sfuggita agli occhi dei più attenti.

Mentre si apprestava ad aprire la busta con il verdetto, la Carlucci ha pronunciato le parole “Siamo pronti con il momento della verità”, ma in quel preciso istante, le votazioni via social erano ancora aperte.

Dopo aver aperto la busta con il verdetto in mano, Milly Carlucci ha immediatamente fatto notato l’errore e ha tentato di correggerlo, interrompendo la diretta: “Scusate, non so se abbiamo chiuso le votazioni prima, però. Riaccendete!”. Le luci dello studio si sono abbassate e il programma ha cercato di rimediare al disguido, ma ormai la situazione era chiara per tutti: il verdetto era già in mano alla conduttrice, mentre i telespettatori stavano ancora votando.

Nonostante il tentativo di Milly Carlucci di rimediare con una battuta sulla Signora Coriandoli, il “danno” ormai era fatto. La busta con i risultati era già pronta e ben visibile in diretta. In molti, infatti, si aspettavano di poter continuare a influenzare il risultato con i loro “like” fino alla fine, ma la gaffe ha anticipato il tutto.

Il disguido ha sollevato diverse reazioni sui social, con molti spettatori che hanno sottolineato l’errore di Milly Carlucci, di solito sempre molto puntuale e precisa. È pur vero che a Ballando con le Stelle le polemiche anche quest’anno non sembrano di certo mancare, ma questa gaffe sta facendo piuttosto chiacchierare.

