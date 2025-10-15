Secondo quanto si mormora in queste ultime ore, dopo la fine dell’esperienza a Ballando con le Stelle, per Barbara d’Urso potrebbero aprirsi le porte di un nuovo programma, stavolta però come conduttrice.

I rumor sul futuro di Barbara d’Urso

Dopo due anni lontana dalla tv, in queste settimane Barbara d’Urso ha fatto ufficialmente ritorno sul piccolo schermo. Come è noto, dopo l’addio a Mediaset la conduttrice si è presa del tempo per sé stessa e ha iniziato a lavorare a nuovi progetti. Quest’anno dunque, stupendo tutti, la presentatrice partenopea ha deciso di rimettersi in gioco ed ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle, stavolta nelle vesti di concorrente del talent show. In queste prime settimane Barbara sta già stupendo tutto il pubblico, confermandosi una delle protagoniste più amate di questa edizione del fortunato programma di Milly Carlucci. In attesa di scoprire come ci stupirà anche in vista delle prossime puntate, nelle ultime ore un nuovo retroscena ha iniziato a farsi largo in rete.

Stando a quanto ha fatto sapere Amedeo Venza, sembrerebbe che, dopo la fine dell’esperienza a Ballando con le Stelle, per la d’Urso ci sarebbe in serbo un nuovo programma, stavolta però come conduttrice. Secondo quanto si legge, ci sarebbe già una trasmissione pronta per la presentatrice, tuttavia al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Solo di recente intanto si è parlato di un possibile arrivo di Barbara d’Urso a Domenica In, al posto di Mara Venier. L’ex volto del Biscione tuttavia ha rotto il silenzio e in merito ai pettegolezzi ha dichiarato: “Sarebbe meraviglioso, ma Mara Venier è bravissima da sempre. Mara resterà là, lo so e glielo auguro con tutto il cuore. Lei sa molto bene che quando c’è stato un momento in cui era lontana dalla TV, sono stata io a dirle di non mollare. Le ho detto: devi tornare. E lei è tornata proprio a Domenica In. Quello è lo spazio di Mara“.

Il pubblico intanto attende con ansia il ritorno della d’Urso alla conduzione e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà dopo Ballando.