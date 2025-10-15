Si accendono gli animi nella casa del Grande Fratello. Tra due concorrenti già impegnati sarebbe scattato un bacio in gran segreto e in seguito avrebbero avanzato una richiesta alla produzione.

Cosa sarebbe accaduto nella casa del Grande Fratello

Nonostante siano trascorsi solamente pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, i concorrenti si stanno già mettendo in gioco e stanno regalando al pubblico un’emozione dietro l’altra. I telespettatori intanto iniziano a conoscere meglio gli inquilini e di certo anche nelle settimane a venire ne vedremo di belle. In queste ore nel frattempo in rete è spuntata un’indiscrezione bomba, che sta lasciando tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, sembrerebbe che tra due concorrenti già impegnati sia scattato un bacio in gran segreto. Ma non è finita qui. Sempre secondo quanto rivela l’esperta di gossip, i diretti interessati avrebbero avanzato una richiesta alla produzione del reality show: qualora la clip del presunto bacio dovesse essere mandata in onda, entrambi lasceranno la casa. Naturalmente al momento si tratta solo di voci di corridoio e vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze in attesa di news ufficiali.

In queste ore intanto nella casa del Grande Fratello una delle inquiline ha fatto una rivelazione sconvolgente, che ha spiazzato i più. Parliamo di Ivana Castorina, che ha raccontato che in passato ha tentato più volte di togliersi la vita. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Volevo morire. Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi. Non so se potevo dirlo. Andavo negli internet point a cercare sul web metodi per togliermi la vita. C’era il mezzo più comune e l’ho provato. Provavo e non riuscivo a finire e mi dicevo ‘sei sbagliata e pure codarda’“.