Barbara d’Urso ha parlato dell’ipotesi di prendere il posto di Mara Venier a Domenica In, svelando non solo cosa ne pensa ma anche del suo futuro

La risposta di Barbara d’Urso su Domenica In

Nel corso della conferenza stampa di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso non ha parlato solo della sua nuova avventura in Rai, ma ha anche affrontato con schiettezza le domande sul suo possibile futuro in TV — incluso un eventuale approdo a Domenica In.

Barbara, che proprio da Domenica In ha mosso i primi passi nel 1980 accanto a Pippo Baudo, ha risposto con affetto e rispetto nei confronti dell’attuale padrona di casa: “Sarebbe meraviglioso, ma Mara Venier è bravissima da sempre. Mara resterà là, lo so e glielo auguro con tutto il cuore”. Così la conduttrice ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Poi ha aggiunto un aneddoto che rivela un legame più profondo tra lei e la collega, che forse non tutti conoscono: “Mara sa molto bene che, anni fa, quando c’è stato un momento in cui lei era lontana dalla TV, sono stata io a dirle di non mollare. Le ho detto: devi tornare. E lei è tornata proprio a Domenica In. Quello è lo spazio di Mara”. Non c’è mai stata rivalità, ma una sincera stima tra due protagoniste della nostra televisione.

Quanto al futuro post Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso si è mostrata aperta a ogni possibilità: “Se sono rose Rai, fioriranno. E se non fioriranno, ci sarà un altro motivo. Magari no, e sarà colpa mia”. Quindi nessuna conferma, per ora e nessuna fretta, solo la voglia di rimettersi in gioco, pian piano.

Per ora, Barbara d’Urso si gode la sfida del sabato sera, con i riflettori puntati sulla pista da ballo e il cuore rivolto a ciò che verrà.