Su Instagram Madame ha pubblicato uno sfogo contro la musica “vuota e non ispirata”, realizzata solo per vendere. Ha criticato chi tratta l’arte come una “macchina da soldi” e ha dichiarato: “L’arte non è un cesso, fatela respirare”. La cantante ha spiegato la sua assenza discografica dicendo: “Meglio dimenticata perché non pubblico, che perché sono scarsa”.

Lo sfogo di Madame contro i tormentoni

Con parole forti e senza filtri, Madame torna a far parlare di sé attraverso una serie di storie su Instagram. La cantautrice vicentina, nota per il suo stile, ha condiviso una riflessione profonda e amara sullo stato della musica contemporanea, in particolare quella leggera che domina l’estate italiana.

In un momento dell’anno in cui impazzano i tormentoni – brani spesso realizzati in fretta e pensati più per le classifiche che per lasciare un segno – Madame lanciato la sua critica:

“Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 24/7 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti”, ha scritto, denunciando una creatività ridotta a ingranaggio produttivo.

Il suo sfogo è una vera dichiarazione d’intenti. Per Madame, l’arte va rispettata, lasciata libera di esprimersi senza l’obbligo di dover sempre “uscire con un pezzo”:

“Lasciate in pace l’espressione artistica, fatela respirare, basta intasarla di me**a, non è un cesso”, ha aggiunto senza mezzi termini.

Questa visione spiega anche la sua lunga assenza discografica da solista. Madame, infatti, non pubblica un brano da protagonista da tempo, preferendo selezionati featuring. E conclude così la sua riflessione: “Preferisco essere dimenticata perché non pubblico, piuttosto che essere dimenticata perché sono scarsa”.

Una presa di posizione netta, che lascia intendere come la giovane artista scelga di seguire un percorso coerente e personale, distante dalle logiche commerciali che spesso soffocano l’espressione autentica. In un mondo musicale dove la quantità sembra contare più della qualità, Madame rivendica il diritto al silenzio, se l’ispirazione non c’è. E per molti, è proprio questo a renderla un’artista vera.