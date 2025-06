Helena Prestes potrebbe partecipare a A Fazenda 17, ma per ora non arrivano conferme ufficiali

Secondo Desembruxa Online, Helena Prestes potrebbe entrare nel cast di A Fazenda 17, il popolare reality brasiliano. Dopo il secondo posto al Grande Fratello italiano, la modella continua a far parlare di sé

Helena Prestes vicina a un nuovo reality show

Helena Prestes potrebbe presto tornare in un reality, questa volta però nel suo Paese d’origine!

Secondo quanto riportato dalla pagina brasiliana Desembruxa Online su X (ex Twitter), la modella, già nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello, sarebbe in lizza per far parte del cast della prossima edizione di A Fazenda 17, noto reality show brasiliano simile al format italiano de La Fattoria.

Il portale in questione ha riportato quanto segue: “Helena Prestes, modella brasiliana che ha suscitato scalpore al Grande Fratello in Italia, dovrebbe essere nel cast di A Fazenda 17. Si è classificata seconda nell’edizione, è stata coinvolta in scontri accesi”.

La notizia ha subito attirato l’attenzione dei fan, sia in Italia che in Brasile. Helena Prestes, infatti, è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione del GF, arrivando fino al secondo posto e generando numerosi dibattiti dentro e fuori la casa, grazie al suo carattere forte e alle frequenti discussioni con altri concorrenti.

Al momento, Helena Prestes ha smentito la sua partecipazione al reality A Fazenda. Ma chissà non possa ripensarci…

La smentita di Helena

La modella, intanto, si sta godendo l’estate insieme al suo compagno Javier Martinez, conosciuto proprio durante la sua esperienza nella casa di Cinecittà. Sui social, però, nessun accenno a un imminente rientro in Brasile per lavoro.

La Fazenda è uno dei reality più seguiti del Paese carioca e rappresenterebbe una vetrina importante per Helena Prestes, che potrebbe sfruttare la popolarità guadagnata in Italia per rilanciarsi anche in patria. Resta ora da capire se si tratta solo di una suggestione o di una trattativa reale in corso.