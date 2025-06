Anche nel 2025 come da tradizione non ci sarà solo Battiti Live, ma anche il Tim Summer Hits. Quando inizia il programma musicale? Quante puntate sono? Chi sono i cantanti che partecipano all’evento e dove vederlo in TV e in streaming? Ecco tutti i dettagli.

Quando inizia il Tim Summer Hits 2025

Iniziamo subito rispondendo alla prima domanda: quando inizia il Tim Summer Hits 2025?

Una delle rassegne musicali più attese dell’estate italiana fa finalmente il suo ritorno dal vivo. Le date sono dal 7 al 10 giugno 2025 dalle ore 20:00, per la precisione, anche se in TV viene mandato in onda qualche giorno dopo.

Le puntate

A proposito di questo: quando c’è il Tim Summer Hits e quante puntate sono? È in diretta o registrato?

Ovviamente la trasmissione in TV è registrata e le puntate saranno in onda da venerdì 13 giugno in prima serata.

Chi sono i conduttori

Alla conduzione ci sarà ancora una volta la collaudata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu, quest’ultima già presenza fissa fin dalla prima edizione. Dopo aver affiancato Stefano De Martino nel 2022 e Nek nel 2023, Andrea Delogu è ormai un volto simbolo dell’evento.

Ma quali sono le date e la scaletta degli artisti che si esibiranno a Roma al Tim Summer Hits? Ecco il calendario completo dove scopriamo i giorni e tutti gli oltre 80 cantanti che saliranno sul palco.

Sabato 7 giugno: Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, Michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno, Vale Lp e Lil Jolie.

Domenica 8 giugno: Brunori Sas, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, Lda, Levante, Luchè, Marco Masini, Noemi, Olly, Patty Pravo, Sarah Toscano, Tananai, Venerus.

Lunedì 9 giugno: Alessandra Amoroso, BigMama, Chiamamifaro, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Eugenio in Via di Gioia, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fuckyourclique, Gaia, Jacopo Sol, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Rose Villain, Serena Brancale, Settembre, The Kolors.

Martedì 10 giugno: Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Annalisa, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Clementino, Fedez, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Negramaro, Sayf, Shablo + Guests, Tropico.

La location e biglietti

Qual è la location del Tim Summer Hits? Servono dei biglietti per partecipare?

Le serate dei concerti si svolgeranno a Roma, in Piazza del Popolo, come ormai da tradizione.

I concerti saranno gratuiti: non servirà alcun biglietto per assistere, ma dato il grande afflusso previsto, è consigliabile arrivare con largo anticipo per poter conquistare un buon posto vicino al palco.

Dove vedere i Tim Summer Hits 2025 in TV e in streaming

Chi non potrà essere presente a Roma potrà comunque godersi lo spettacolo. Come e dove vedere i Tim Summer Hits 2025? Le puntate verranno trasmessi in TV su Rai 1, nei giorni precedentemente indicati.

Inoltre, sarà possibile rivedere ogni puntata su RaiPlay in streaming. Anche Rai Radio 2 seguirà l’evento, con Carolina Di Domenico alla conduzione e interviste esclusive agli artisti.