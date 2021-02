Sono passati alcuni giorni da quando abbiamo assistito alle scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni. I due ex tronisti di Uomini e Donne hanno lascato il programma insieme a Chiara Rabbi e Matteo Ranieri, preferendoli rispettivamente a Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura. Proprio quest’ultimo, dopo aver appreso di non essere la scelta di Sophie, si è sfogato ai microfoni di WittyTv, affermando:

“Non me la posso prendere con nessuno, è giusto così. Non ho avuto davanti una persona falsa. È normale che sto male perché voglio uscire con lei, perché mi piace. Io sono stato me stesso sempre. Lei è la persona che vorrei a fianco a me e non c’è. Io ho sottovalutato un sentimento, perché non mi aspettavo che ci fosse stata una persona che mi avrebbe fatto piangere come un bambino. Ho avuto una lezione di vita. È bello quando due persone vere hanno il coraggio di dirsi quello che pensano. Lei è stata coraggiosa. Io ho capito che durante la scelta con Matteo stava piangendo perché aveva capito che era lui la scelta, e non io. Lei ha avuto le pa**e di mettersi in gioco, non posso che augurarle il meglio, e lui uguale”.