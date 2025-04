A Il Corriere della Sera, Beatrice Luzzi non ha risparmiato frecciate contro Cesara Buonamici: “Non mi sopportava, mai speso una buona parola”, poi su Alfonso Signorini…

Beatrice Luzzi, frecciate a Cesara e Alfonso

Prima da concorrente, poi da opinionista, Beatrice Luzzi è stata assoluta protagonista anche di quest’ultimo Grande Fratello con i suoi commenti da studio. Le sue esternazioni spesso e volentieri scatenavano pareri tra i più discordanti. Un po’ come accaduto in queste ultime ore, con l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, dove non ha risparmiato una stilettata né a Cesara Buonamici né ad Alfonso Signorini.

Quando a Beatrice Luzzi è stato chiesto della sua collega di poltrona rossa, con la quale non c’è stato grande feeling (e non ci andrà nemmeno una cena insieme), non si è risparmiata:

«Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte».

Successivamente c’è stato spazio e modo di parlare anche di Alfonso Signorini, che delle volte l’ha “pizzicata” e con la quale c’è stato qualche confronto in studio:

«Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva».

C’è da dire però che Beatrice Luzzi ha affermato di non avere dei sassolini dalla scarpa da togliersi, perché parla subito chiaro, quando necessario.

L’attrice è convinta delle sue idee. Non ama essere compiacente e soprattutto si definisce una persona con spirito critico e indipendente. È consapevole di avere suscitato opinioni, al di là del fatto che qualcuno possa trovarla o meno antipatica. Al contempo però è cosciente anche di avere molti sostenitori dalla sua parte. Può piacere o no, ma certamente Beatrice Luzzi sembra dire sempre quello che pensa! Come risponderanno ora Alfonso Signorini e Cesara Buonamici?