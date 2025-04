Questa mattina presso la Chiesa degli Artisti di Roma si sono svolti i funerali di Antonello Fassari, venuto a mancare pochi giorni fa. Non sono così mancati i ricordi dei colleghi Claudio Amendola e Max Tortora.

Addio ad Antonello Fassari

Pochi giorni fa è arrivata l’inaspettata e struggente notizia della morte di Antonello Fassari, venuto a mancare a seguito di una lunga malattia. Dal primo momento così l’Italia intera si è unita nel ricordare con affetto l’attore, noto ai più per il ruolo di Cesare Cesaroni nella serie cult I Cesaroni, che farà ritorno su Canale 5 il prossimo anno. Proprio in queste settimane infatti sono iniziate le riprese dei nuovi episodi della fiction, a distanza di 11 anni dall’ultima stagione.

Questa mattina nel mentre presso la Chiesa degli Artisti di Roma si sono svolti i funerali di Fassari. Ad accorrere a dare l’ultimo saluto all’attore sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo, tra cui anche i colleghi e amici Claudio Amendola e Max Tortora. Proprio quest’ultimo, raggiunto da Superguidatv, ha voluto ricordare con affetto Antonello, affermando: “Se n’è andato troppo presto. Ci ha fatto un brutto scherzo. Era amatissimo”.

Non sono mancate anche alcune commoventi dichiarazioni di Amendola, che ricordando nuovamente Antonello Fassari in questa triste giornata ha affermato:

“È un dolore grandissimo, immenso, a cui non ero preparato. Mi stavo preparando ma non ero pronto ancora. È molto difficile. Sono giorni complicati per tutti noi che, ironia della sorte, stiamo facendo I Cesaroni. La concomitanza è terribile. Da una parte mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui mi ritorna il sorriso perché so che lui sta ridendo. È una bella botta, era un uomo straordinario. Era l’amico con cui avrei voluto invecchiare, invece no. È stato mio fratello per tanti anni”.