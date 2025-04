Ha visto ufficialmente la luce ieri la prima edizione di The Couple – Una vittoria per due! Com’è andata però la gara di ascolti e chi ha vinto? Scopriamo se il pubblico ha o meno premiato la trasmissione condotta da Ilary Blasi durante questa prima puntata.

The Couple, gli ascolti

Ieri sera ha preso ufficialmente il via la nuova avventura di Canale 5 con The Couple – Una vittoria per due, il reality game condotto da Ilary Blasi. La trasmissione, che si svolge nella medesima Casa del Grande Fratello (nonostante qualche modifica), ha o no convinto il pubblico?

Se volete scoprire gli ascolti della prima puntata di The Couple, siete nel posto giusto. Davide Maggio, puntuale come sempre, questa mattina ha riportato i dati d’esordio del nuovo programma di Mediaset che dovrebbe avere una durata di sei settimane.

Secondo quanto apprendiamo The Couple ha raccolto davanti alla TV 2.234.000 spettatori, pari al 18,6% di share. Dall’altra parte è bene ricordare che Ilary Blasi ha sfidato Rai 1 dov’è andato in onda il ritorno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, che ha interessato 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Mentre su Rai 2 Obbligo o Verità ha intrattenuto 702.000 spettatori pari al 4.5%. La scorsa puntata ha registrato 609.000 spettatori pari al 3.5%. Quindi è cresciuto leggermente, ma comunque un risultato basso.

Per ora quindi una partenza con il freno a mano per The Couple, ma sembra aver convinto di più rispetto al Grande Fratello, che quest’anno ha riscontrato diverse difficoltà sotto questo punto di vista.

Ieri abbiamo conosciuto le coppie, già visto le prime prove (e gaffe) e nomination con risultato inaspettato. Sicuramente in quanto ad ascolti si poteva fare ancora meglio, ma c’è da dire che, in ogni caso, nel corso della settimana si potranno creare alleanze, simpatie e…. antipatie!

Magari anche la diretta h24 invoglierà il pubblico a seguire il tutto con maggiore attenzione. Attendiamo quindi la prossima puntata di The Couple, lunedì prossimo, per vedere come andranno le cose. E a voi è piaciuto il reality game di Canale 5?