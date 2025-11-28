Nel corso di una recente intervista, Beatrice Luzzi è tornata a parlare del ruolo di opinionista al Grande Fratello. L’attrice tuttavia non ha risparmiato alcune stoccate.

Le parole di Beatrice Luzzi

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Beatrice Luzzi. L’attrice infatti ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale è tornata a parlare del Grande Fratello. Come è noto, solo due anni fa l’ex volto di Vivere ha partecipato al reality show di Canale 5 in qualità di concorrente. In seguito, lo scorso anno, ha preso parte al programma in qualità di opinionista, affiancando Cesara Buonamici.

Nel corso della chiacchierata dunque Beatrice Luzzi ha parlato proprio di questo ruolo, ammettendo che tornerebbe a fare da spalla ad Alfonso Signorini, qualora ricevesse una proposta. Tuttavia l’attrice ha specificato che dovrebbe esserci una condizione specifica e non ha perso occasione per lanciare alcune stoccate. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se Signorini mi chiedesse di tornare, lo farei a una condizione. Quale? Che mi lasciasse più spazio, perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara. Per rispetto dei loro ruoli e della loro anzianità televisiva, sono rimasta al mio posto, ma tornando indietro mi prenderei lo spazio anche quando non mi viene concesso, per dire ciò che è importante dire. In quale occasione mi sono sentita schiacciata? Sempre. Ho sempre parlato molto poco e dopo le omelie di Cesara. Nella prima puntata fui presentata come il terzo incomodo e così sono stata trattata”.

Proseguendo, Beatrice Luzzi ha anche menzionato il rapporto con Cesara Buonamici, con la quale si è spesso scontrata. In merito l’ex gieffina ha aggiunto: “Non c’è mai stato rapporto. È una donna da rispettare perché è in tv da anni, ma se fosse stata un’altra persona avrei avuto più spazio”.

