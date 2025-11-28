La comunità Garifuna di Cayos Cochinos, in Honduras, ha scatenato delle proteste contro le riprese di L’Isola dei Famosi. L’accaduto sta mettendo così a rischio la produzione del reality. Mediaset sta cercando nuove location per il 2026. Il futuro del programma resta incerto.

L’Isola dei Famosi a rischio

Le manifestazioni in Honduras stanno facendo tremare e non poco la realizzazione de L’Isola dei Famosi. La comunità di Cayos Cochinos, un arcipelago situato nel mar dei Caraibi, ha sollevato una protesta che potrebbe compromettere la produzione del popolare reality di Mediaset.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, i residenti di Cayo Cochinos, in particolare quelli appartenenti alla comunità Garifuna, hanno espresso il loro disappunto per l’interruzione della loro vita quotidiana, causata dalla presenza delle produzioni della trasmissione.

Le proteste della comunità Garifuna

La comunità Garifuna ha denunciato il blocco delle loro spiagge e dei mari, vietando loro di navigare e pescare nelle acque che circondano le isole. Questo divieto ha messo in difficoltà le famiglie locali, che dipendono dalla pesca e dalla raccolta di legna per vivere. Nonostante Mediaset paghi un affitto per occupare le spiagge durante le riprese, i soldi versati non sarebbero sufficienti a compensare i disagi della popolazione.

Inoltre, l’accusa è anche quella di danneggiare l’ecosistema locale, creando danni ambientali che non passano inosservati. La protesta è stata quindi una risposta a queste problematiche, che mettono a serio rischio la continuazione della produzione.

Mediaset cerca nuove location

Le proteste hanno spinto Mediaset a considerare seriamente la possibilità di spostare la produzione di L’Isola dei Famosi in un altro luogo.

Stando alle indiscrezioni riportate da Davide Maggio, Banijay avrebbe già avviato i sopralluoghi in Messico per trovare una nuova location. Tuttavia, i risultati non sono stati quelli sperati, e ciò potrebbe portare a slittamenti nella programmazione.

Alcuni vociferano addirittura di una possibile cancellazione della stagione 2026, con un possibile anticipo del Grande Fratello Vip.

Salta L’Isola dei Famosi?

La situazione incerta e le manifestazioni in corso potrebbero dunque influire pesantemente sul futuro de L’Isola dei Famosi.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se il reality di Mediaset si sposterà o se, invece, dovremo fare i conti con la possibile cancellazione della stagione.

Intanto, le proteste a Cayos Cochinos continuano, e il destino del programma è in bilico.

