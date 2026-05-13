Belen e Brumotti: cosa c’è davvero dietro le voci
Vittorio Brumotti ha parlato delle voci sul presunto flirt con Belen Rodriguez. Cos’è successo?
Voci di corridoio avevano già scatenato il gossip dell’estate, ovvero un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. A rompere il silenzio è stato il diretto interessato.
Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti: le voci sul presunto flirt
Da mesi si rincorrono voci su un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Un gossip che sembrava essere l’inizio di una storia d’amore estiva, ma così non è stato. Le voci parlavano di un incontro a Sanremo e di una sintonia particolare, che ha subito acceso l’interesse. Le indiscrezioni erano esplose durante il Festival di Sanremo e si era parlato di una forte complicità, fatta di sorrisi, confidenze, vicinanza e incontri lontani dai riflettori. La realtà, però, era molto diversa da quello che si diceva.
A spegnere definitivamente il gossip è stato proprio Vittorio Brumotti, che ha deciso di smentire il presunto flirt in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Una gran cavolata” ha commentato, specificando di aver trascorso un periodo di solitudine. Il volto di Striscia la Notizia è uscito da poco da una lunga relazione con Annachiara Zoppas, dopo sette anni insieme, e ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile dopo la fine di questa storia, anche dal punto di vista professionale.
Belen e Brumotti, nessun flirt: l’indiscrezione sulla showgirl
La smentita di Vittorio Brumotti ha messo a tacere le voci su questo presunto flirt, ma non si sono fermate le indiscrezioni su Belen Rodríguez. Si parla, infatti, di un presunto riavvicinamento a Stefano De Martino, ex storico di Belen e padre del figlio Santiago. Secondo le voci, tra i due sarebbe tornata una forte complicità, con continui messaggi, frecciatine ironiche e una costante voglia di cercarsi. Un’amica molto stretta di Belen Rodríguez avrebbe parlato di atteggiamenti molto simili a quelli di “due adolescenti“.
Amedeo Venza, esperto di gossip, ha alimentato il gossip spiegando che quella tra Belen Rodríguez e Stefano De Martino sembra “una serie a episodi“. Il rapporto tra i due sembra altalenare tra vicinanza e allontanamento, facendoli stare sempre al centro del gossip. I fan non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma, nonostante si siano lasciati e ripresi più volte. Tra loro è rimasto sempre un legame forte, anche per via della presenza di Santiago, che inevitabilmente li tiene uniti. Negli ultimi mesi i due avrebbero trovato un nuovo equilibrio, più maturo e consapevole. Un grande cambiamento in questo rapporto che da sempre fa sognare i fan. Per il momento non ci sono state conferme o smentite riguardo questo rumor. L’unica smentita è stata quella di Brumotti, che non ha mai avuto nessun flirt con Belen Rodríguez.