Voci di corridoio avevano già scatenato il gossip dell’estate, ovvero un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. A rompere il silenzio è stato il diretto interessato.

Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti: le voci sul presunto flirt

Da mesi si rincorrono voci su un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Un gossip che sembrava essere l’inizio di una storia d’amore estiva, ma così non è stato. Le voci parlavano di un incontro a Sanremo e di una sintonia particolare, che ha subito acceso l’interesse. Le indiscrezioni erano esplose durante il Festival di Sanremo e si era parlato di una forte complicità, fatta di sorrisi, confidenze, vicinanza e incontri lontani dai riflettori. La realtà, però, era molto diversa da quello che si diceva.

A spegnere definitivamente il gossip è stato proprio Vittorio Brumotti, che ha deciso di smentire il presunto flirt in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Una gran cavolata” ha commentato, specificando di aver trascorso un periodo di solitudine. Il volto di Striscia la Notizia è uscito da poco da una lunga relazione con Annachiara Zoppas, dopo sette anni insieme, e ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile dopo la fine di questa storia, anche dal punto di vista professionale.

Belen e Brumotti, nessun flirt: l’indiscrezione sulla showgirl

La smentita di Vittorio Brumotti ha messo a tacere le voci su questo presunto flirt, ma non si sono fermate le indiscrezioni su Belen Rodríguez. Si parla, infatti, di un presunto riavvicinamento a Stefano De Martino, ex storico di Belen e padre del figlio Santiago. Secondo le voci, tra i due sarebbe tornata una forte complicità, con continui messaggi, frecciatine ironiche e una costante voglia di cercarsi. Un’amica molto stretta di Belen Rodríguez avrebbe parlato di atteggiamenti molto simili a quelli di “due adolescenti“.

Amedeo Venza, esperto di gossip, ha alimentato il gossip spiegando che quella tra Belen Rodríguez e Stefano De Martino sembra “una serie a episodi“. Il rapporto tra i due sembra altalenare tra vicinanza e allontanamento, facendoli stare sempre al centro del gossip. I fan non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma, nonostante si siano lasciati e ripresi più volte. Tra loro è rimasto sempre un legame forte, anche per via della presenza di Santiago, che inevitabilmente li tiene uniti. Negli ultimi mesi i due avrebbero trovato un nuovo equilibrio, più maturo e consapevole. Un grande cambiamento in questo rapporto che da sempre fa sognare i fan. Per il momento non ci sono state conferme o smentite riguardo questo rumor. L’unica smentita è stata quella di Brumotti, che non ha mai avuto nessun flirt con Belen Rodríguez.