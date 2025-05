Il settimanale Oggi ha pizzicato Belen Rodriguez in compagnia di un suo ex fidanzato. Chi l’ha vista ha affermato come l’intesa tra i due fosse davvero palpabile.

Belen Rodriguez beccata con l’ex

In questo primo giorno di maggio Belen Rodriguez è tornata a riempire le copertine dei giornali e i siti di gossip. E stavolta non per il rapporto con sua sorella Cecilia. A quanto pare infatti la conduttrice televisiva, che oggi si professa single, pare sia stata beccata in dolce compagnia.

La rivista oggi ha mostrato le foto di Belen Rodriguez in compagnia di un suo ex fidanzato per le vie di Milano. Si tratta nello specifico del suo ex Angelo Edoardo Galvano, ingegnere 35 enne, con cui la showgirl ha avuto una relazione chiusa a settembre scorso. Questo ha quindi lasciato pensare che tra i due possa essere ritornato il sereno o che, magari, ci sia un nuovo avvicinamento.

Tra le pagine della rivista apprendiamo peraltro che l’incontro tra Belen Rodriguez e il suo ex fidanzato sarebbe stato interessante, poiché tra di loro si sarebbe avvertita un’intesa “palpabile”. Il settimanale ha fatto sapere: “le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi”.

Tra gli altri dettagli segnalati pare peraltro che Belen e Angelo abbiano pranzato insieme in un ristorante del centro di Milano, dopo aver fatto dello shopping e preso un caffè con degli amici. Successivamente avrebbero poi raggiunto casa di lei.

Non sappiamo se effettivamente si possa parlare di ritorno di fiamma, dato che Belen Rodriguez nelle più recenti interviste ha sempre fatto sapere di essere single e di volersi concentrare sulla sua crescita professionale.

Ora queste immagini sembrano lasciare però qualche dubbio e i più maliziosi ci avrebbero visto del tenero. Potrebbe magari semplicemente trattarsi di un incontro amichevole che non avrebbe secondi fini. Ma solo il tempo ci dirà come sono andate le cose.