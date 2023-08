NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Belen Rodriguez

La segnalazione su Belen Rodriguez

Prosegue la relazione tra Belen Rodriguez e il suo attuale compagno Elio. Archiviato per l’ennesima volta il matrimonio con Stefano De Martino, la Rodriguez pare abbia voltato pagina anche se apertamente non ne ha mai parlato. Solo qualche indizio social a libera interpretazione. Stesso discorso vale anche per Stefano, al momento chiuso nel suo silenzio.

La conduttrice argentina però pare stia vivendo qualche attimo di apprensione a causa proprio di Elio.

Secondo una segnalazione giunta a Deianira Marzano, infatti, il presunto fidanzato della showgirl si sarebbe recato in Pronto Soccorso per una febbre che va avanti da diversi giorni. A raggiungerlo proprio Belen Rodriguez, che si sarebbe fatta vedere per sincerarsi delle sue condizioni. Ed è qui che è stata pizzicata dalla fonte che ha contattato l’influencer campana.

Ci teniamo a precisare che non avendo prove effettive prendiamo la notizia con le pinze e ci basiamo semplicemente sul rumor arrivato in direct alla Marzano su Belen Rodriguez e il suo compagno. Ma ecco quanto si legge dal profilo Instagram:

“Lavoro al Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen perché Elio ha la febbre da giorni. Ecco la prova”, ha scritto la fonte anonima che ha chiesto però massimo riserbo e di non pubblicare la foto. L’influencer Deianira Marzano si è limitata quindi a riportare l’indiscrezione dichiarando di aver visionato la foto.

La segnalazione su Belen Rodriguez – Instagram stories di Deianira Marzano

Queste sono le poche informazioni che abbiamo a riguardo in questo momento. Nulla di più. Attendiamo quindi conferme o smentite da parte dei diretti interessati, nel caso vogliano uscire allo scoperto. A oggi si tratta di una segnalazione e Belen Rodriguez non ne ha mai parlato sui suoi account ufficiali.

