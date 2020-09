1 Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Matteo Bocelli abbia cercato di corteggiare Belen Rodriguez. Ecco quello che sarebbe accaduto

Non sembrerebbe esserci pace in queste settimane per Belen Rodriguez. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la bella showgirl argentina ha voltato pagina, iniziando dapprima un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, e poi con Antonio Spinalbese, col quale starebbe ancora oggi. Proprio recentemente infatti i due sono stati paparazzati intenti a scambiarsi teneri baci, che hanno così confermato il flirt su cui si è tanto discusso. Ciò nonostante, pur essendo impegnata, Belen continua a fare strage di cuori. Sì, perché adesso, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, sembrerebbe che sia spuntato un terzo uomo che avrebbe fatto la corte alla Rodriguez. Parliamo di niente che meno che di Matteo Bocelli, figlio del noto tenore, che solo qualche settimana fa è finito al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni choc sul Covid-19.

Stando a quanto si legge pare che Belen Rodriguez e sua sorella Cecila avrebbero partecipato ad una festa a Capri, alla quale era presente anche Matteo Bocelli. Il tenore per tutta la serata non avrebbe tolto gli occhi di dosso alla showgirl, che tuttavia non sembrerebbe essere interessata ad una nuova conoscenza. Questo quanto riporta Dagospia:

“Le sorelle Rodriguez, di ritorno da Ibiza, in barca per una gita al largo di Capri, si sono messe a ballare e cantare alcune canzoni in spagnolo che parlavano di amore e tradimento. Il tutto culminato nella frase cantata a squarciagola: “Porque su novio a ella la enganaba”, ovvero in italiano: “Perché il suo ragazzo la ingannava”. A Capri hanno partecipato a una festa dove si dice che Matteo Bocelli non staccasse gli occhi da Belen. Sarebbero una gran bella coppia”.

