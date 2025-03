Nuovo anno, nuovo look! E Belen Rodriguez sembra averlo preso alla lettera a quanto pare. La presentatrice ha tagliato i suoi capelli e si è mostrata sui social ai suoi follower. “Sempre me stessa”, ha ricordato sul suo profilo la conduttrice e showgirl.

Il nuovo look di Belen Rodriguez

Tra le notizie di gossip e indiscrezioni sui programmi televisivi, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé. Ma stavolta non per qualche presunto nuovo flirt, anzi! La conduttrice infatti si è presentata sui social network con un cambio look interessante. A quanto pare con il nuovo anno la showgirl argentina ha voluto darci un taglio, mostrando i capelli più corti, rispetto a come l’abbiamo sempre vista.

C’è da dire che sebbene in altre occasioni abbia provato a giocare con delle parrucche per capire come si sentisse con un look più sbarazzino e corto, stavolta ha davvero cambiato stile, come non aveva mai fatto prima d’ora. Belen Rodriguez che fino a questo momento ha sempre mostrato la sua lunga chioma castana (dal liscio a un capello mosso o ancora con acconciature particolari), ha voluto cambiare totalmente. Come se fosse un nuovo inizio!

Come detto infatti questi giorni però Belen Rodriguez ha deciso di fare sul serio e sui social, in occasione di un adv con un noto brand, ha evidenziato la sua scelta di cambiare stile: “Nuovo taglio, nuovo set. Sempre me stessa”, ci ha tenuto a ricordare nel post che racchiude la carrellata di foto.

I capelli di Belen Rodriguez come possiamo notare sono decisamente più corti e le sfiorano le spalle. Insomma davvero una mossa interessante da parte della conduttrice, che ha raccolto ampi consensi da parte del suo pubblico. In tanti le hanno fatto i complimenti per questa sua trovata, approvando questo cambio look davvero approvatissimo! E voi che ne pensate?