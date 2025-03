Non ha dubbi Marina La Rosa. Ospite a Pomeriggio 5 l’ex storica gieffina ha espresso il suo pensiero su Shaila Gatta: “Fa la vittima, sti sta giocando l’ultima carta. Non vincerà il Grande Fratello”

Marina La Rosa attacca Shaila

A Pomeriggio Cinque Marina La Rosa ne ha avute un po’ per tutti ieri. La storica ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello ha commentato ieri le vicende della Casa più spiata d’Italia. Uno degli argomenti più scottanti non ha riguardato solo Beatrice Luzzi. L’opinionista ha attaccato una delle concorrenti ancora in gioco, Shaila Gatta. E non è la prima volta, tanto che nel recente passato tra loro c’è stato anche un botta e risposta a distanza.

Ma torniamo a ieri. Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha ripreso quanto si è verificato in questi giorni e in puntata con Shaila Gatta, quando lei ha ammesso come i continui tira e molla con Lorenzo Spolverato l’abbiano in qualche modo oscurata, così come lo spendersi tanto in questa relazione. Ma cosa ne pensa di tutto questo Marina La Rosa?

“Stiamo arrivando alla fine, per cui il vittimismo è la cosa che premia sempre. E in questo caso Shaila vuole apparire vittima”, ha commentato sicura nella trasmissione di Canale 5.

A queste parole ha fatto eco l’intervento di Myrta Merlino che ha ricordato per l’appunto il discorso fatto da Shaila Gatta in queste ultime settimane. “Sta tentando l’ultima carta per la vittoria, ma tanto non vincerà”, ha detto ancora Marina La Rosa rincarando la dose.

E quindi chi dovrebbe o potrebbe vincere? Ricordiamo che Marina La Rosa prima dell’uscita di Stefania Orlando faceva il tifo per lei. La conduttrice però è stata eliminata giovedì, quindi per lei a questo punto del programma a poter raggiungere l’obiettivo sarà un’altra donna.

Se Rosanna Cancellieri ha puntato su un uomo (Giglio), Marina La Rosa ha smorzato il suo entusiasmo: “E invece vincerà Helena, sì, secondo me sì”.

Ancora una volta Marina La Rosa non si è risparmiata e ha espresso pensieri sui concorrenti del Grande Fratello. Chissà come risponderà Shaila Gatta se dovesse venire a conoscenza di queste parole.