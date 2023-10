Gossip

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Belen Rodriguez

Il ritorno di Belen Rodriguez

In questo ultimo periodo Belen Rodriguez ha preferito mantenere le distanze dai social, anche se non si sapeva bene il motivo. Allo stesso tempo erano stati diffusi dei rumor sul suo conto. Il primo riguardava il presunto trasferimento a Brescia insieme al suo fidanzato Elio.

Secondo tale indiscrezione, infatti, sarebbe stata pronta a lasciare Milano. Inoltre i suoi figli sarebbero stati lasciati alle cure di nonni materni e dei rispettivi padri. Ovviamente nulla di tutto ciò ha trovato conferma.

In un secondo momento pare che Belen Rodriguez sia stata vista uscire dalla stessa clinica nella quale, nel 2021, h dato alla luce Luna Marì. La ragione non è stata divulgata anche se si parla di alcuni presunti controlli medici non ben definiti. La stessa clinica, contattata dai giornalista, non ha rilasciato dichiarazioni: “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti“.

Dopo giorni di assenza sul web, fatti di preoccupazione da parte dei fan, Belen è tornata finalmente a farsi viva. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram si mostra in auto con un vestito molto colorato e un sorriso sul volto, circondata da una forte luce. Sullo schermo notiamo anche un messaggio per tutti i fan: “Mi mancate… Mi siete mancati“.

Questo potrebbe stare a significare un suo ritorno sulla piattaforma social? Al momento non possiamo ancora dirlo. Dovremo attendere ancora un po’ di tempo per capire come evolverà la situazione. Noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più e non appena rivelerà il motivo del suo silenzio.

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.