Travolta dalle critiche per una lite con un benzinaio in Sardegna, Belen Rodriguez ha commentato la vicenda. Il video, diventato virale, ha mostrato la showgirl rispondere in modo piuttosto piccato. Lei ha replicato sui social, ecco cosa ha detto.

La risposta di Belen Rodriguez sulla lite con il benzinaio

La polemica social intorno a Belen Rodriguez non sembra placarsi. Nelle ultime ore la conduttrice è finita nell’occhio del ciclone per un episodio avvenuto in Sardegna. Nel video diventato virale in rete, si è vista la showgirl argentina discutere animatamente con un benzinaio, al quale avrebbe risposto bruscamente con un secco: “Mi sta sul ca**o”. Il tutto mentre uno degli addetti cercava di spiegarle l’impossibilità di attraversare quel tratto di strada a causa di alcuni lavori in corso.

Il filmato, come detto diventato virale, ha attirato a sé una polemica incredibile. I post più recenti su Instagram, in cui appare con i suoi bambini, contano una valanga di commenti legati all’episodio del distributore. Ci sono esternazioni ironiche, ma anche accuse su chi le ha domandato perché l’abbia fatto.

Belen Rodriguez, a questo punto, ha deciso di non rimanere in silenzio e ha risposto con fermezza: “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”, rivendicando il diritto di reagire in alcune determinate situazioni.

Ciò però non ha sedato di certo le critiche, anzi, le ha fatte lievitare. Un altro utente l’ha accusata di rispondere solo ai complimenti, ignorando i giudizi negativi. Anche in questo caso, Belen Rodriguez ha scelto di replicare direttamente, scrivendo: “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima.”

Le risposte di Belen Rodriguez dopo la polemica

Con queste parole, la conduttrice ha voluto chiarire la sua posizione, difendendo il proprio comportamento e mettendo a tacere chi l’ha accusata di essere arrogante.

Ancora una volta, Belen Rodriguez si trova ad avere a che fare con una bufera mediatica, scegliendo però di rispondere e dire la sua anziché tirarsi indietro.