Da ormai diversi mesi c’è stata una rottura tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Nelle ultime ore sono così emersi nuovi retroscena, che rivelano cosa sarebbe accaduto tra le due.

Cosa sarebbe accaduto tra Cecilia e Belen Rodriguez

Nel corso degli anni Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sono apparse unitissime e il loro rapporto ha fatto invidia ai più. Le due si sono infatti sempre sostenute e supportate in ogni occasione, nei momenti belli e anche in quelli brutti. Da qualche tempo a questa parte però le cose sembrerebbero essere cambiate e tra Belen e Cecilia pare esserci stata una sorta di frattura. Le due sorelle infatti hanno smesso di mostrarsi insieme e quando la minore delle Rodriguez ha annunciato la sua gravidanza la showgirl argentina non ha speso una parola per commentare questo lieto evento.

Nonostante le dirette interessate non siano mai intervenute per fare chiarezza sulla situazione, in queste settimane se ne sono dette di ogni su quello che sarebbe accaduto. Nelle ultime ore come se non bastasse sono emersi nuovi retroscena, che hanno attirato all’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter, tra Cecilia e Belen Rodriguez ci sarebbe una rottura totale. La frattura, secondo il giornalista, sarebbe nata lo scorso marzo e una parte di responsabilità sarebbe di Ignazio Moser. Pur non conoscendo i dettagli della lite, pare che a oggi la famiglia Rodriguez sia rassegnata a questa situazione. Tuttavia, naturalmente, i genitori di Belen e Cecilia starebbero continuando ad attendere una riconciliazione, che si spera possa avvenire il prima possibile.

Le due sorelle nel frattempo continuano a scegliere la via del silenzio e non è chiaro se nei prossimi giorni decideranno di intervenire per rilasciare alcune dichiarazioni su questa delicata situazione.