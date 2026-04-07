La nuova stagione di Belve segna il ritorno di uno dei programmi di interviste più seguiti e discussi della televisione italiana, guidato da Francesca Fagnani. Il format si distingue per il suo stile diretto e incisivo, capace di mettere gli ospiti a confronto con domande senza filtri e spesso provocatorie. Anche quest’anno, tra novità, ospiti di rilievo e la conferma di un’impostazione ormai riconoscibile, la trasmissione si prepara a catalizzare l’attenzione del pubblico e a generare dibattito fin dal debutto. Ecco tutte le indiscrezioni sulla prima puntata.

Belve e gli ascolti della stagione in onda nel 2025

Nell’ultima stagione andata in onda nel 2025, Belve ha confermato una buona tenuta in termini di ascolti, mantenendosi su livelli solidi per la prima serata di Rai 2. Le puntate hanno registrato mediamente circa 1,3–1,4 milioni di telespettatori, con share intorno al 9%, segnali che indicano un pubblico fedele e costante. Anche i singoli appuntamenti hanno mostrato oscillazioni contenute, con alcune serate capaci di avvicinarsi o superare la soglia del milione e mezzo di spettatori, soprattutto in presenza di ospiti particolarmente attesi. Nel complesso, i dati confermano il ruolo del programma come uno degli appuntamenti più riconoscibili e seguiti del canale, capace di mantenere attenzione e curiosità puntata dopo puntata.

Ritorno di Belve: la nuova stagione e il format che continua a sorprendere

Il programma condotto da Francesca Fagnani torna con la settima stagione, confermandosi tra i titoli più seguiti e discussi del palinsesto Rai. Nonostante alcune sperimentazioni nel passato con la versione dedicata alla cronaca non abbiano raggiunto i risultati attesi, la declinazione “Vip” continua a richiamare l’attenzione del pubblico e a generare dibattito. L’appuntamento è fissato ogni martedì in prima serata su Rai 2, con disponibilità anche in streaming su RaiPlay e, per la prima volta, su Disney+ grazie a un accordo che amplia l’offerta on demand. Il programma mantiene la sua identità: interviste dirette, domande incisive e confronti senza filtri con protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Oltre alle interviste tradizionali, questa edizione introduce alcune novità significative. Tra queste, la possibilità di vedere anche i provini di persone comuni che aspirano a sedersi sul celebre sgabello del programma, ampliando così il format e rendendolo ancora più inclusivo. Confermato anche uno dei momenti più attesi dal pubblico: la sigla finale con i fuori onda degli ospiti, diventata negli anni un elemento distintivo della trasmissione. Il programma in onda da stasera, 7 aprile 2026, ogni martedì alle 21:20 su Rai 2, con replica e visione on demand sulle piattaforme digitali. Come ribadito nella presentazione ufficiale, “Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca”, confermando lo stile che ha reso Belve un appuntamento ormai consolidato e riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

Belve, al via la nuova stagione: gli ospiti della prima puntata

La nuova stagione si apre con un trittico tutto al femminile che vede protagoniste Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. L’intervista ad Amanda Lear si annuncia tra le più attese, grazie a una vita ricca di esperienze e relazioni che hanno segnato epoche diverse. Nel dialogo con la Fagnani, emergono racconti legati al periodo trascorso accanto a Salvador Dalí e alla convivenza con Gala, sua moglie. Lear racconta: “Mi accolse in casa e mi disse che suo marito aveva bisogno di me. Mi trattò come una figlia”. Alla domanda su un possibile ménage à trois chiarisce: “Ma non c’era sesso, Dalì era impotente”. Anche il rapporto con David Bowie viene ripercorso con toni diretti e senza idealizzazioni, mentre non manca il ricordo del marito Alain Philippe, figura centrale nella sua vita.

Con una formula ormai consolidata e ospiti sempre pronti a mettersi in gioco, Belve continua a confermarsi un appuntamento centrale della prima serata. Anche questa nuova edizione promette interviste intense, dichiarazioni inattese e momenti destinati a far discutere.