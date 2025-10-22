Nonostante la nuova edizione del Grande Fratello sia iniziata da meno di un mese, per gli scommettitori c’è già un vincitore. Ecco di chi si tratta.

Chi potrebbe vincere il Grande Fratello

È trascorso poco meno di un mese da quando è iniziata ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello. In queste prime settimane dunque il pubblico sta conoscendo a fondo i concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura e non mancano naturalmente le prime preferenze. Pur essendo trascorso poco tempo dalla partenza della trasmissione, di recente anche gli scommettitori sono intervenuti per dire la loro e hanno già individuato il potenziale vincitore! Di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo.

Secondo i bookmakers di Eurobet, ad avere meno chance di vittoria sarebbe Flaminia, al momento quotata a 41.00. Al terzo posto della classifica c’è invece Donatella, quotata a 5.00. Al secondo gradino del podio c’è invece Omer, quotato a 4.50. Per gli scommettitori a vincere potrebbe essere Anita, quotata a 2.50.

Solo lunedì sera, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, la Mazzotta ha fatto ritorno in casa dopo aver affrontato il lutto di sua madre. La piercer di Milano, poco prima di varcare la porta rossa, ha voluto ricordare la mamma sui social e con un toccante post ha affermato:

“Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi…ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna — con la D maiuscola — e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene. Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao mà”.