A seguito di numerose indiscrezioni, ora finalmente è tutto vero! Barbara d’Urso torna in TV e sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. L’annuncio a sorpresa è arrivato direttamente dalla padrona di casa, Milly Carlucci.

A Ballando con le Stelle arriva… Barbara d’Urso!

Ora non ci sono più riserve, dubbi o supposizioni su trattative in corso o interrotte: Barbara d’Urso è una concorrente di Ballando con le Stelle a tutti gli effetti! È tutto vero e a confermarlo è stata la padrona di casa del programma di Rai 1, Milly Carlucci. Attraverso un video caricato sui social, la conduttrice del dance show, con il sorriso sulle labbra ha dato la notizia che tutti aspettavano.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli commenta ironica la partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Nel filmato si vede Milly Carlucci parlare al telefono con Barbara d’Urso e dire: “Sì, ci alleniamo tutti i giorni. Indubbiamente è un po’ faticoso ma ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutto. Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Dai, ci vediamo all’Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove, un bacione grandissimo”.

Chiusa la chiamata, l’annuncio: Barbara d’Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle! Una news che arriva dopo la pronta smentita della collega Francesca Fagnani, che a Novella 2000 ha invece spiegato che lei non farà parte del cast.

@milly_carlucci l’ha chiamata e lei ha detto sì.

Il countdown è iniziato: Barbara d’Urso sarà una concorrente di #BallandoConLeStelle 2025. pic.twitter.com/NRmeNvvkC1 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 8, 2025

Dunque adesso non c’è più alcun dubbio. La presentatrice dopo alcuni anni di assenza dalla TV, torna più carica che mai in una nuova, attesissima sfida chiamata Ballando con le Stelle.

Qualche assaggio Barbara d’Urso ce lo aveva dato già nell’ultima edizione, quando era stata scelta come “ballerina per una notte”. Aveva dato prova di grande presenza scenica anche come ballerina, convincendo la giuria.

LEGGI ANCHE: Charlize Theron fa una rivelazione sulla sua vita sessuale

Si tratterà sicuramente di un appuntamento imperdibile per molti telespettatori che non vedevano l’ora di rivedere Barbara d’Urso in TV. La nuova occasione si chiama Ballando con le Stelle e chissà presto non ci saranno delle altre sorprese.