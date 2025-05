Dopo la polemica per la mancata premiazione in diretta ad Amici 24, TrigNo in un’intervista replica e dice cosa ne pensa.

TrigNo risponde alle polemiche

La finale di Amici 24 si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria, ballerino molto apprezzato dalla maestra Celentano ed evidentemente anche dal pubblico. La serata ha visto un testa a testa tra lui e TrigNo, all’anagrafe Pietro Bagnadentro. L’allievo di Anna Pettinelli si è invece accontentato di vincere la categoria canto e il premio delle radio. In ogni caso davvero niente male!

Se abbiamo visto la premiazione di Daniele, non possiamo dire lo stesso per TrigNo. L’accaduto ha fatto rumore e sui social gli utenti si sono domandati perché non si sia visto il momento in cui il cantante ha sollevato la coppa al cielo, condiviso solo in un video speciale pubblicato su Witty.

Il giornalista Mario Manca in un’intervista realizzata per Vanity Fair ha fatto quattro chiacchiere proprio con TrigNo e gli ha domandato se ci sia o meno rimasto male per questo mancato istante di cui né lui né il pubblico hanno potuto assistere in diretta:

«Ma va. Stica**i se non ho sollevato la coppa, alla fine ho sollevato Daniele ed è andata benissimo così. L’importante sono i rapporti umani che ho creato qua dentro e che spero mi porterò a vita».

Sempre TrigNo ci ha anche tenuto a spiegare il perché abbia compiuto quel gesto nei confronti del suo compagno di Amici 24, Daniele:

«È stato un gesto spontaneo. Io e lui siamo molto fisici: ci tocchiamo, ci abbracciamo, abbiamo un bellissimo rapporto. E poi lui è piccolo, lo vedo un po’ come un fratellino».

Sebbene il loro legame non sia partito nel migliore dei modi, pian piano hanno potuto stringere un’amicizia speciale e genuina. Di questo peraltro TrigNo si è assunto piena responsabilità, dato che all’inizio aveva un rapporto piuttosto complesso con tanti all’interno del gruppo, ma fortunatamente è andato via via a migliorare.

TrigNo ha così spento tutte le polemiche possibili con questa frase. Peraltro si è detto molto felice anche di come il divario al televoto tra lui e Daniele non sia stato così elevato: «Certo, mi rincuora. Ma, detto questo, sono contentissimo per Dani perché se lo merita», ha concluso il cantante.