Ospite alla prima puntata di Belve, Sabrina Impacciatore ha sorpreso la conduttrice con un aneddoto decisamente curioso che coinvolge anche un noto cantautore…

Belve, Sabrina Impacciatore e la corte di un noto cantautore

Domani sera prende ufficialmente il via la nuova edizione di Belve, il celebre programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, e già la prima clip diffusa da Rai 2 ha catturato l’attenzione del pubblico.

Protagonista è l’attrice Sabrina Impacciatore, ospite della puntata inaugurale, che ha raccontato un aneddoto a dir poco spiazzante.

Tutto è nato da un episodio ricordato della conduttrice. Fagnani ha rivelato di aver saputo da fonti certe di una festa a cui l’attrice avrebbe partecipato mascherata da Biancaneve.

Pare che il costume di Sabrina avesse ricevuto molti complimenti perché in tanti pensavano fosse in realtà un uomo. Colta di sorpresa, l’attrice ha candidamente ammesso di non sapere nulla di quell’episodio. Proprio in quel momento le è venuto in mente un racconto ancora più clamoroso.

Sabrina ha così raccontato che anni fa un famoso cantautore italiano, di cui ha scelto di non rivelare il nome, le fece una corte molto insistente per diversi mesi, senza però mai riuscire a conquistarla.

Dopo l’ennesimo e definitivo rifiuto, la reazione dell’artista la lasciò completamente interdetta. “Guarda Sabrina, credimi, per me non è un problema, se c’hai il ca**o dimmelo“, le disse senza mezzi termini.

Prima di riportare fedelmente le parole, l’attrice ha chiesto a Francesca Fagnani se potesse utilizzare un linguaggio così esplicito, sottolineando che l’efficacia dell’aneddoto dipendeva anche dalla sua crudezza.

“Questa funziona solo se dico una parola molto volgare“, ha spiegato e una volta ricevuto il permesso ha proseguito. La conduttrice, travolta dalla comicità della situazione, non è riuscita a trattenere una risata.

Impacciatore ha poi raccontato di aver passato tutto il tragitto di ritorno a casa dopo quell’incontro a guardarsi nello specchietto retrovisore dell’auto, ripetendosi: “Ma dove l’avrà visto sto…?“, ancora incredula per la situazione vissuta. “È stato destabilizzante“, ha ammesso.

Questo primo assaggio promette una nuova stagione di Belve ricca di momenti esilaranti, irriverenti e completamente fuori dagli schemi, come nel perfetto stile del programma e della sua padrona di casa.