Niente paura! Raoul Bova ci sarà! Nonostante i rumor di un possibile allontanamento dell’attore dalla serie di Don Matteo, ora arriva la smentita confortante: Luxe Vide e la Rai non hanno alcuna intenzione di rinunciare a lui.

Su alcuni giornali in queste ore si è parlato di Raoul Bova, sostenendo che rischierebbe di perdere il ruolo di Don Massimo nella famosissima fiction, Don Matteo. Una notizia, riportata poi da diversi siti e riviste, di cui abbiamo ripreso il virgolettato che ha provocato ovviamente grande preoccupazione tra i fan:

“Raoul rischia di perdere pure il suo ruolo in Don Matteo, fiction di punta della Rai, dove tre anni fa ha preso il posto del grande Terence Hill, interpretando il gentile e affidabile don Massimo”.

Stando al settimanale questo sarebbe legato ai presunti messaggi e audio resi noti da Fabrizio Corona nel programma Falsissimo, rivolti alla modella e influencer Martina Ceretti. L’accaduto ha sollevato un grande polverone ma non intaccherebbe in alcun modo l’operato di Raoul Bova sul set. Anzi, tutt’altro!

Da Gabriele Parpiglia a Fanpage.it è arrivata di fatto la smentita. Raoul Bova ci sarà e lo ritroveremo ancora una volta nei panni del prete della famosissima serie televisiva. Peraltro è bene precisare che la linea della Lux Vide, società di produzione di Don Matteo, è chiarissima.

Come ripreso anche da Il Messaggero, infatti, le vicende dell’attore non influiranno in alcun modo sullo svolgersi di Don Matteo, seguita da milioni di italiani da ben 14 stagioni. Le riprese della nuova edizione continueranno indisturbate, in attesa dell’arrivo nel 2026. In questo momento la lavorazione è ferma, ma semplicemente per la pausa estiva di due settimane.

Peraltro anche fonti interne della Rai smentiscono in modo categorico la mancata presenza di Raoul Bova sul set di Don Matteo. Potrà anche esserci un ritorno di Terence Hill, chissà, ma non certamente a discapito dell’attore romano. I fan dunque possono stare tranquilli: Don Massimo avrà sempre il volto e la voce di Raoul e tornerà prestissimo a tenervi compagnia.