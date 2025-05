News e curiosità per scoprire meglio insieme chi è Benedetta Rossi, nota cuoca, blogger, conduttrice televisiva e scrittrice. Tutto ciò che c’è da sapere su di lei, dall’età alla vita privata per passare alla carriera e e le ricette e ancora Instagram, i primi video su YouTube e non solo.

Chi è Benedetta Rossi

Nome e Cognome: Benedetta Rossi

Data di nascita: 13 novembre 1972

Luogo di nascita: Porto San Giorgio

Età: 52 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cuoca, blogger, conduttrice televisiva e scrittrice

Marito: Benedetta è sposata con Marco Gentili

Figli: Benedetta non ha figli

Profilo Instagram: @fattoincasadabenedette

Benedetta Rossi età e biografia

Quanti anni ha Benedetta Rossi e dov’è nata? Dalla sua biografia sappiamo che la cuoca è nata il 13 novembre 1972 a Porto San Giorgio e il suo segno zodiacale è lo Scorpione. L’età della conduttrice invece corrisponde a 52 anni.

Della sua biografia sappiamo ancora che dopo il suo percorso di studi ha aiutato la famiglia in agriturismo, fino a intraprendere la carriera di imprenditrice autonoma e diventare oggi uno dei volti più amati della TV.

Vita privata

Che lavoro fa il marito di Benedetta Rossi? Ha dei figli? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata.

A seguito di alcuni anni di conoscenza, nel 2009 Benedetta Rossi si è sposata con Marco Gentili. Lui è il fondatore della società Maui Media srl, che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali della moglie. Lei ne è amministratrice.

La coppia non ha figli, come hanno raccontato spesso in alcune interviste.

Sappiamo però che nel 2003 hanno aperto l’agriturismo La Vergara, nelle Marche, poi chiuso nel 2020.

A cosa si è operata Benedetta Rossi? La conduttrice si è operata alla schiena come da lei stessa documentato sui social.

In che città vive Benedetta Rossi? La conduttrice e suo marito vivono ad Altidona, comune della provincia di Fermo, nelle Marche, suo paese d’origine.

Dove seguire Benedetta Rossi: Instagram e social

Potete seguire Benedetta Rossi su tutti i social network. La foodblogger infatti è presente non solo sui soliti Facebook, Instagram e X (ex Twitter), ma potete trovarla anche su TikTok e nel suo profilo di YouTube.

Nei suoi canali la conduttrice condivide tutto ciò che riguarda la sua passione per la cucina, ma anche consigli e accortezze da seguire. Trasmette anche il suo amore e passione per gli animali e la natura e non solo per i piatti che crea.

Carriera

Oggi Benedetta Rossi cosa fa? Cosa sappiamo della sua carriera? Qui faremo un riassunto di tutti i libri scritti, dei programmi in cui l’abbiamo incrociata, partendo dagli esordi.

In cosa si è laureata Benedetta Rossi? Dopo gli studi classici, si è iscritta nel 1992 all’Università Politecnica delle Marche. Quattro anni più tardi ha conseguito il titolo. Poi ha frequentare e ottenuto la laurea dal 1998 al 2003 in Produzione e Sanità degli organismi acquatici all’Università degli Studi di Camerino. Nel mentre però lavorava come aiuto cuoca.

E proprio a proposito di questo nel 1995, durante gli studi universitari, la sua famiglia ha aperto un agriturismo di origine a cui ha collaborato. Poi nel 2001 ha intrapreso la carriera di imprenditrice agricola autonoma, creando anche dei prodotti detergenti tra i tanti.

Sul suo canale YouTube dal maggio 2009 ha iniziato a pubblicare dei video. Il nome AgriturCasaVecchia, così si chiama, fa riferimento all’agriturismo di famiglia. Realizzava dei video per i clienti che facevano richieste delle ricette preparate. Uno di questi video però ha superato le 100.000 visualizzazioni e da qui è cambiato qualcosa.

Non solo consigli di cucina, ma anche preparazione di saponi, bevande e suggerimenti tra i più disparati. Poi la rotta è cambiata nel 2011 quando ha aperto il canale Fatto in casa su YouTube, dove ha sempre condiviso i video delle sue ricette.

C’è da dire che ha acquisito maggiore popolarità dal 2015 quando dei filmati hanno cominciato a diventare virali. Nello stesso anno ha ricevuto la chiamata dalla Banzai Media Holding per la successiva pubblicazione di opere culinarie a suo nome. Da quel momento Benedetta Rossi ha anche aperto un sito denominato Sweet Soap – saponi decorativi.

Poi la pubblicazione dei libri, la popolarità con i suoi programmi televisivi e molto altro! Nel corso della sua carriera Benedetta Rossi ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo operato in qualità di foodblogger.

Con bravura e in modo inaspettato è diventata un volto amatissimo di web e TV.

I libri di Benedetta Parodi

Le ricette di Benedetta Rossi riguardano dolci come tiramisù, ma anche antipasti, primi, secondi, contorni! Insomma abbiamo davvero di tutto. E potete scoprire tutti i passaggi da eseguire per avere delle idee sempre creative attraverso i suoi programmi TV e non solo.

Nel corso della sua carriera Benedetta Rossi ha scritto infatti diversi libri di ricette. Pensiamo ai due volumi di Fatto in casa da Benedetta, usciti nel 2016 e nel 2017. Successivamente nel 2018 ha pubblicato La cucina di casa mia e l’anno dopo In cucina con voi!. Invece nel 2020 e nel 2021 sono usciti rispettivamente Insieme in cucina e La nostra cucina.

Questi sono solo alcuni dei progetti di Benedetta Rossi.

Programmi televisivi

Ecco quali sono tutti i programmi TV condotti da Benedetta Rossi: Fatto in casa per voi (dal 2018) e Ricette d’Italia – Piatti in tavola (2023).

Mentre invece è stata doppiatrice di Super Benny nel 2022 in onda su Discovery Plus, Frisbee e K2. Peraltro nel 2024 ha prestato la sua voce al documentario Kina e Yuk alla scoperta del mondo.

Fatto in casa per voi

Dall’ottobre del 2018 (ancora oggi) Benedetta Rossi è alla conduzione del programma culinario Fatto in casa per voi, in onda in contemporanea Food Network e Real Time.

Bake Off Italia

Nel febbraio 2019 Benedetta Rossi è stata ospite della seconda puntata di Junior Bake Off Italia. Mentre invece nel settembre dello stesso anno del quinto episodio della versione classica del programma di dolci.

Benedetta Rossi a Belve

Nella puntata di oggi 20 maggio 2025 di Belve Benedetta Rossi presenzierà per raccontarsi ai microfoni di Francesca Fagnani. Nella medesima puntata presente anche Floriana Secondi, Michele Morrone e Raz Degan.