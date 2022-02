Ieri sera Barù ha fatto una battuta infelice nei confronti di Miriana Trevisan. I gieffini, infatti, stavano festeggiando il Carnevale e alcuni di loro erano in costume. Tra questi anche la showgirl. Il nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica erano seduti su un divanetto e stavano guardando gli altri. A un certo punto è arrivato Giucas Casella che chiede da cosa fosse vestita la gieffina. La Selassié risponde: “Da dama“. La segue a ruota il gieffino che replica: “Da zoc***a“. A distanza di poche ore, quindi, ecco arrivare la risposta di Biagio D’Anelli.

Lui e Miriana, infatti, hanno iniziato una relazione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Adesso l’influencer la sta aspettando per continuare la loro storia d’amore anche al di fuori del reality. Queste, ad ogni modo, le parole scritte nel post su Instagram: “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero di guardarti negli occhi“.

A Biagio D’Anelli si sono uniti anche i commenti di tanti altri utenti del web. Qualcuno ha usato parole molto forti: “Miriana è una ce**a dato che anche ieri sera, mentre parlava con Jessica, ha insinuato che Soleil ci stesse provando con Barù. Ma è schifoso il fatto che il cinghiale le abbia dato della zoc**la e Jessica si è messa pure a ridere. Mio Dio che due di teste di c***o“. Altri ancora hanno detto:

Ha dato della zo***la a Miriana e l’amichetta Jessica invece di indignarsi si fa la risata! Katia ha ragione su di lei. Ha perso la dignità per andare dietro a un uomo che non prova interesse per lei ! Ridicolaaaa.