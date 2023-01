NEWS

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

Nasce il primo figlio di Bianca Atzei

Bianca Atzei e Stefano Corsi sono finalmente diventati genitori. La notizia della gravidanza era stata data a luglio 2022. Dopo due anni e mezzo di relazione, infatti, sono riusciti ad ampliare la loro famiglia, prima condividendo la notizia con gli amici in vacanza e poi informando tutti i fan. In estate era diventata virale anche un’immagine nella quale potevamo vedere a un’ecografia della cantante: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore“.

La cosa particolare di quel momento è che durante l’ecografia il figlio della coppia ha mostrato la manina mentre mimava un gesto inequivocabile, che ricordava quello delle “corna”. In queste ore, tramite una foto su Instagram, Bianca ha potuto immortalare la nascita del suo bambino, un maschietto che ha voluto chiamare Noa Alexander. Neanche a dirlo, ovviamente, sono stati tantissimi gli amici famosi che hanno fatto loro le congratulazioni. Possiamo, per esempio, citare Alessandra Amoroso: “Eccoloooo, evviva!“. Oppure Carlo Conti: “Godetevi ogni istante“. Ma anche Nino D’Angelo e Adriana Volpe: “Auguri di cuore“.

Il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti

Tra gli altri menzioniamo anche Nicola Savino, Elisabetta Gregoraci, Beatrice Valli, Alessia Mancini, Stash dei The Kolors, Elena Santarelli, Juliana Moreira, ecc… Una settimana fa Bianca Atzei aveva anche dedicato un post al figlio e al suo corpo, affermando di aver capito che nessuno può darti consigli esatti sulla gravidanza, ognuno la vive in modo diverso. I nove mesi sono una giostra di emozioni e devi saperti gestire da sola, affrontando i momenti in cui ti senti bellissima e quelli in cui è più difficile:

“Quella luce negli occhi che solo in questi nove mesi ho visto. Non riesco a vedere me nuda, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere“.

