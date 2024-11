Nel corso dell’ultima puntata di Da noi…a ruota libera Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa contro Guillermo Mariotto dopo le polemiche a Ballando con le stelle.

La replica di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sicuramente una delle coppie candidate alla vittoria della 19esima stagione di Ballando con le stelle. Nel corso dell’ottava puntata del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci però la loro esibizione ha scatenato non poche polemiche, loro malgrado.

Guaccero e Pernice si sono esibiti portando in scena un pezzo tratto dal musical La La Land, che ha ricevuto scroscianti applausi dal pubblico in sala e commenti entusiastici sui social. Tuttavia la giuria non ha giudicato nel migliore dei modi (si fa per dire) l’esibizione della coppia.

Selvaggia Lucarelli ha dato un 9 alla loro performance, mentre Guillermo Mariotto si è fermato a un 8. Ottimi voti, in termini assoluti, ma sicuramente non sufficienti a permettere ai due di ottenere il punteggio massimo conquistato da coppie concorrenti come quella formata da Federica Nargi e Luca Favilla.

Il voto dello stilista, in particolar modo, ha fatto storcere il naso a parecchi. A distanza di qualche ora dalla puntata Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati ospiti nel programma Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice ha chiesto alla collega e al ballerino di mettersi per una volta al posto della giuria e di dare loro i voti ai giudici.

I voti di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Lucarelli si è beccata da entrambi un bel 9. “Sì, giochiamo e c’è la critica ma comunque sono sempre critiche costruttive“, ha aggiunto Giovanni. “Io do 9 perché per me lei è un cyborg. Ha sempre la risposta pronta, ha una proprietà di linguaggio perfetta. È troppo perfetta“, sono le parole di Guaccero.

In molti hanno notato nel commento di quest’ultima un, neanche troppo velato, riferimento alla definizione di ‘androide’ che Bianca si è beccata proprio dai giurati. Per Mariotto due 6 da parte della coppia.

“La sufficienza. C’è tanto potenziale però…“, ha ironizzato Pernice. “Io do 6 perché è sufficientemente cattivo ma non ancora abbastanza per noi“, ha poi aggiunto combattiva Bianca.

Poco prima proprio la conduttrice e attrice si era tolta un altro sassolino dalla scarpa. “Ti sei mai fatta male in sala prove?“, è stata la domanda di Francesca Fialdini. “Sì. Solo che io non lo dico se ho problemi. Sto zitta, me li tengo, cerco di guarire e non dico niente“, ha risposto Guaccero.