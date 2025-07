Siparietto simpatico ed esilarante durante il concerto di Alessandra Amoroso, durante la tappa a Marsciano. La cantante infatti ha dimenticato il testo della sua canzone e la sua reazione è diventata virale in rete.

Alessandra Amoroso dimentica il testo della canzone

Il tour di Alessandra Amoroso procede alla grande! Ieri la cantante salentina è stata protagonista del concerto a Marsciano, in provincia di Perugia. Ci ha regalato diversi momenti emozionanti, ma anche degli altri esilaranti. Uno di questi è raccontato ne video a seguire.

Come mostrato dal filmato Alessandra Amoroso ha cominciato a ridere e fare battute: “Mi giro per cercare conforto e trovo gente più cretina di me. Quindi è complicato riuscire a mandare avanti”, ha aggiunto l’artista coinvolgendo anche il pubblico presente, molto divertito per questo siparietto.

Poco dopo la cantante ha spiegato che il tutto sarebbe legato agli “ormoni” in questo periodo, ammettendo: “Sta roba degli ormoni sta sfuggendo di mano, perché ora la colpa è sempre la loro”, si sente dal video emerso in rete.

Poco dopo Alessandra Amoroso ha affermato che lei sul palco, quando è in mezzo alla ‘sua gente’, anche se sbaglia, inciampa o dice una cosa per un’altra, è come se si sentisse a casa. Quindi l’artista ha aggiunto che per lei non è una preoccupazione se dovesse commettere qualche errore sul palco, perché è come essere tra le mura della sua abitazione.

“Dato che ho capito che ho dato il peggio di me… rifacciamo il brano, ok?”, ha detto ancora una volta divertita Alessandra Amoroso. Scherzosa la cantante ha invitato il pubblico a ricominciare da capo e fare finta che non fosse successo niente. I suoi fan, complici della situazione, hanno ovviamente accettato la proposta e il concerto è ripreso nuovamente alla grande.

Questa scena ci dimostra, semmai ci fosse bisogno, non solo quanto Alessandra Amoroso sia una persona semplice e autentica, ma anche il profondo legame che ha costruito con il suo pubblico durante questi anni di carriera.

Già nelle altre date la cantante ci aveva riservato dei momenti teneri e simpatici, in attesa della nascita di Penelope Maria, la bimba che porta in grembo. Inutile dirvi che il filmato è diventato virale sui social, coinvolgendo così chi non ha potuto presenziare all’evento.